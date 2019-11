Élőben a tatabányai közgyűlésről: alakuló ülés, sok kérdőjellel

November 6-án, 9 órától tartja alakuló ülését a tatabányai közgyűlés. A polgármesteri hivatal konferenciaterméből élőben közvetítjük az eseményeket.

Szerdán 9 órakor kezdődik a tatabányai közgyűlés több szempontból is különlegesnek számító alakuló ülése,amelyről élőben tudósítunk. Az októberben az előző polgármestert, Schmidt Csabát váltó Szücsné Posztovics Ilona a megyeszékhely első női városvezetője, egyik oldalnak sincs többsége a grémiumban (a szivárványkoalíció és a Fidesz-KDNP is 8-8 helyet szerzett, és bejutott még a Mi Hazánk színeiben Boda Bánk László), de mindezek mellett is fordulatos közgyűlésre számíthatunk.

Míg a Fidesz-frakció egységbe tömörült Schmidt Csaba vezetésével, addig könnyen elképzelhető, hogy a hat ellenzéki pártból összeállt oldalon máris repedezik az összefogás. Úgy hírlik ugyanis a városban, hogy Fekete Miklós listás mandátumszerzése ellentmond a korábban a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Lehet Más a Politika, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum és a Párbeszéd által is elfogadott megegyezésnek: listás helyét egy momentumos jelöltnek, Nyulasi Tamásnak kellene átadnia, mivel a Momentum egyéniben nem szerzett képviselői helyet, míg az MSZP igen. Kérdés, hogy a megállapodás különböző értelmezései befolyásolják-e az együttműködést az igencsak kétpólusú közgyűlés sokpólusú oldalán.

Az új polgármester már a választás éjszakáján kiemelte a kommunikáció fontosságát a Kemma.hu-nak (akkor még sikerének titkát boncolgatva), és ezekből kiindulva kommunikációra bizony most is szüksége lesz.

Illetve az is kérdés, hogy miről is kellene dönteniük, ugyanis igen titokzatosak az előterjesztések, amikről tárgyalnia kellene ma a képviselőknek. A nyilvánosságra hozott iratok alapján egyelőre nem tudni, kiket szeretne alpolgármesterként látni Szücsné Posztovics Ilona, az viszont valószínű, hogy három is lenne, legalábbis ennyi hely van kipontozva az előterjesztésben (bár folyosói pletykák szerint az együttműködésből ki- majd visszatáncoló LMP színeiben Körtvélyfáy Menyhért neve is felmerült), sem az, hogy a bizottságokba kiket delegálnának, kérnének fel. A szervezeti és működési szabályzatot is szeretnék módosítani, amit ha sikerül elfogadni, két új tanácsnokot is választhatnak (környezet- és klímavédelem, valamint Modern Városok Program megvalósítása feladatkörökben). A jelöltek nevei szintén nem nyilvánosak.

