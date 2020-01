Január 23-án ismét összeül a tatabányai közgyűlés. A napirendi pontok között a böclsődei térítési díjak, a TSC támogatása és a nyilvánosság is naprendre kerül.

2020 első tatabányai közgyűlése kezdődik a városházán. Az eddigiekhez képest változás, hogy a ciklusban most először alpolgármesterekkel vágnak neki a munkának. A hangulat kicsit ünnepi, az egyik asztalon még ott van a karácsonyi ajándékcsomag, de a többi képviselőnek is jutott ajándék, ugyanis minden képviselő kapott egy új laptopot. A készülékek gondosan becsomagolva várják, hogy kibontsák őket. Van, aki már meg is kezdte ezt.

A napirendi pontok között a bölcsődei, közétkeztetési díjak éppúgy terítékre kerülnek majd, mint a T-Busz ügyvezetői posztjára kiírandó pályázat. Valószínűleg most alkotják meg azt a rendeletet is, amelyhez kapcsolódva Kupcsok Péter (Fidesz-KDNP) a közelmúltban sajtótájékoztatót is tartott, ugyanis akkor még nem volt elérhető a polgármester, Szücsné Posztovics Ilona vagyonnyilatkozata. A mostani előterjesztés mellette számos, döntéshelyzetben lévő vezető nyilatkozatát tennék nyilvánossá, egyeek mellett.

Az idén 110 éves TSC jubileumi gáláját támogatná Schmidt Csaba és Kupcsok Péter (Fidesz-KDNP) 10 millió forinttal, míg Nagy Béla (független) ehhez kapcsolódva emléket szeretne állíttatni Dr. Lakat Károly mesteredzőnek, a Bányász legendás trénerének, aki 100 éve született.

