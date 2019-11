Élő közvetítés: újra nekifut az alpolgármester-választásnak is a tatabányai közgyűlés

Számos napirendi pontot tárgyal a tatabányai közgyűlés november 21-i ülésén, többek között hitelfelvételről, illetve személyi ügyekben is.

A mai, a választás utáni második közgyűlés számos érdekességet is tartogat az előterjesztések alapján, és az is kérdés, hogy a sokpárti Összefogás Tatabányáért, az egységes Fidesz-frakció és a mérleg nyelveként az előző ülésen is markáns véleményeket kifejtő Boda Bánk hatékonyabban tud-e majd együttműködni, mint az alakuló ülésen.

Első körben ismét a szervezeti és működési szabályzat módosításának fut neki Szücsné Posztovics Ilona polgármester, és a tervezet érinti többek között a rendes és rendkívüli közgyűlési meghívók kiküldésének, az önálló képviselői anyagok valamint az interpellációk benyújtásának határidejét. Bővítené a minősített többséggel meghozható döntések körét, valamint a polgármester hatáskörét is.

A napirendi pontok között szerepel a tatabányai judo csarnok sorsa éppúgy, mint Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) indítványa a Bánhida-Sárberek összekötő út elkészültének lehetséges felgyorsításáról. No meg persze az alpolgármester-választás, amelyről egyelőre biztosan annyit mondhatunk, hogy az előterjesztésben két névnek hagytak ki helyet, és a jelöltek személyéről a közgyűlésen rántja majd le a leplet a jelöltek személyéről.

Frissülő tudósításunkat lejjebb görgetve találja.