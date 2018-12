Elnöki különdíjjal ismerték el Súr szépségét

A Virágos Magyarország versenyen Súr elnöki különdíjban részesült.

Novemberben hirdették ki a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny végeredményét, amelyen Súr a Szervező Bizottság Elnökének Különdíját érdemelte ki. Mindemellett a Magyar Turisztikai Ügynökség elismerését fejezte ki a bakonyaljai településnek a közösségi részvételért és a természeti értékekre épített turizmusfejlesztésért, ezzel elismerve a helyi kimagasló értékeket.

Súrnak nem ez az első elismerése egyébként: 2016-ban Magyarország legszebb fekvésű falva lett az Origo olvasóinak szavazatai alapján. Azóta is szépült a település, és igazán különleges lombkorona-sétányt is kialakítottak már itt például, és azért is sokat tesznek, hogy minél virágosabb legyen Súr. 2016-ban szintén elismerték a községet a Virágos Magyarország versenyen, akkor Év települése díjat vehettek át.

