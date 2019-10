Élménymedencével bővül a Brigetio Gyógyfürdő Komáromban

A közeljövőben új beltéri élménymedencével gazdagodhat a Brigetio Gyógyfürdő. A beruházás részleteinek kidolgozása jelenleg gőzerővel folyik.

Megtudtuk, hogy részben pályázati támogatásból, részben önkormányzati forrásból valósul meg a jelentős beruházás, amelynek révén az eddiginél is vonzóbb lesz a Brigetio Gyógyfürdő. Most is rendkívül népszerű az idelátogatók körében, hiszen a nyár végén zárult szavazáson az Év Regionális Fürdője kategóriában eddigi legjobb eredményét érte el a komáromi Brigetio: országosan 6. lett, a megyében pedig az első.

– A projekt célja, hogy a fürdővendégek, a családok az őszi-téli hónapokban is még inkább igénybe tudják venni a fürdő nyújtotta wellness lehetőségeket – mondta a város első számű vezetője. – A tervek szerint az új épület a római kori kultúrtörténeti elemeket idéző, mégis modern, korunk fogyasztói igényeinek mindenben megfelelő megjelenésű lesz.

Az új családi beltéri medencét római kori hangulatban alakítják majd ki a szakemberek, egyfajta „barlangfürdőt” hoznak létre. A fürdőtérben a római légió ikonikus eszközei, emblematikus ókori szobrok, tárgyak is láthatóak lesznek. További különlegesség, hogy a panorámaablakokat a helyi ásatásokon készült képek díszítik majd.

A projektben egy 200 négyzetméteres rekreációs elemekkel ellátott élménymedence, egy sodrófolyosó és pezsgőmedence, egy kettéosztott vízterű, élmény- és játékelemekkel ellátott gyermekmedence építését tervezik. Csúszdák, pihenőterek, baba-mama szoba és további családi kiszolgálóegységek épülnek.

– A felsorolt fejlesztéseknek köszönhetően a Brigetio Gyógyfürdő még vonzóbb fürdőkomplexummá válhat, amely minden évszakban csábítóvá teszi a komáromi fürdőhelyet a vendégek számára – összegzett dr. Molnár Attila polgármester.

– Egész évben érkeznek a Brigetio Gyógyfürdőbe a helybelieken kívül a megye más településeiről, valamint a határon túlról is fürdőzni és kikapcsolódni vágyók. Nagy öröm a fejlesztés, várhatóan az eddigieknél is gyakoribb lesz Komáromban a telt házas nap.