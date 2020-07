Élményalapú oktatás zajlik a tatai Peron Tehetségközpontban

Zenélni könnyű – vallják. A járványhelyzet megerősítette küldetésüket: másképp szeretnék a zenét tanítani. Élményalapon. A gyakorlatot zenekari háttér, az elméletet kiváló szakemberek biztosítják ehhez. Pap Tiborral, a Peron Tehetségközpont vezetőjével beszélgettünk.

A kulturális, oktatási intézmények működését gyökeresen felforgatta a járvány. Így történt ez a tatai Peron Tehetségközpontban is. Az intézmény vezetője, Pap Tibor most is optimista. A leállás alatt már a jövőt tervezték munkatársaival.

– Bennünket is sokkolt a leállás – meséli. – Ki kellett találnunk a további működés kereteit. A hangszeres és a zeneipari képzések online felületre költöztek, a tanárok így oktattak júniusig. És bár a képzések már beindulhattak, koncerteket még mindig nem lehet tartani.

Az első időszak a programok átütemezésével és a képzések átszervezésével zajlott. Hat tanár és harminc növendék órája költözött online térbe. A zeneelmélet pedig továbbra is csoportos oktatásként zajlott a tanár otthonában berendezett ministúdióból.

A növendékek közül nyolc­éves a legifjabb és hatvanesztendős a legidősebb. A legnépszerűbb a gitár, az ének és a zongora, kevesebben vannak a basszusgitár, dob és elektronikus zene képzéseken.

– Májustól bejárhattunk, de növendékeket még nem fogadhattunk, ezért újabb célokat fogalmaztunk meg. Rövid és hosszú távú stratégia összeállítása mellett építettünk egy videó- és fotóstúdiót. Kevés ilyen hely van a megyében, ezért munkatársaimmal közösen úgy döntöttünk, ez hasznos lehet. Hamarosan el is készül. A hangstúdió építését is szeretnénk befejezni.

Koncerteket még nem lehet szervezni, de júniustól már személyesen folytatódtak a képzések. A személyes és kiscsoportos oktatásokat már szervezik, bonyolítják. Az oktatók és a diákok a hosszú kényszerszünet után sem állnak le. Második alkalommal szervezik meg a ZeneMánia tábort augusztus első hetében. Zenei elméleti és gyakorlati képzéseken vehetnek részt a fiatal tehetségek. A tábor egy gálával zárul, ahol mindenki megmutathatja majd, hogy mit tanult.

– Egyelőre nem tudjuk, milyen módon szervezhetjük meg a gálát. A jogszabályi előírások folyamatos változását figyeljük, és a lehetőségekhez igazodunk. Ez tavaly egy remek hangulatú örömzene volt. Az idén lehetséges, hogy kamerával rögzítjük és online közvetítjük a koncertet.