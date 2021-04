Ellenzéki cicaharc Tatán: a Momentum is beszállt Pusztai-Pintér és Popovics vitájába

A nyilvánosság előtt, a legnépszerűbb közösségi felületen kezdett háborúba a tatai ellenzék. Az elfajult „cicaharc” szereplői: Popovics Judit képviselő, aki már a Márki-Zay féle Mindenki Magyarországa Mozgalom parlamenti képviselő jelöltje is, másikuk pedig Pusztai-Pintér Mónika, a Momentum helyi vezetője.

Az ellenzéki háború úgy kezdődött, hogy a magát nem momemtumosként aposztrofáló tatai képviselő, Popovics Judit állítólag a Momentummal egyeztetve ment neki a Facebookon a helyi momentumosoknak. Majd a Momentum nyilvánosan rápirított, mire törölte az egyik vádaskodó posztját. Az internet azonban nem felejt. A birtokunkban vannak a törölt üzenetek, kommentek is.

A 2019-es választásokig nyúlnak vissza a lila cicaharc gyökerei. Könnyen lehet, hogy most is egy képviselői helyért is dúl a háborúság. Az ügy pikantériája, hogy az a Popovics Judit vádolja mutyizással és összeférhetetlenséggel a helyi momentumosokat, akit a helyi momentumosok segítettek felépíteni az önkormányzati választás előtt. Igaz, azóta az ellenzéki képviselő többször is önsorsrontó módon szerepelt, gondoljunk csak vissza az emlékezetes tévévitájára a jelenlegi polgármesterrel, az Eötvös épületének felajánlására szállodának vagy arra, hogy egy hozzá köthető csopotban mesterlövésszel fenyegették a városvezetőt.

De az általa most megtámadott Pusztai-Pintér Mónika sem teljesen ismeretlen a helyi közéletben: saját állítása szerint ő írta Popovics Judit bemutatkozó és méltató szövegét. Emlékezetes szereplése volt, hogy amikor 2018-ban tüntetést szervezett az ellenzék a megyeszékhelyen, a 24 Óra szerkesztőségéhez is elvezetett egy kisebb csapatot (az azóta a tatabányai városházán kommunikációs vezetővé avanzsált Körtvélyfáy Menyhérttel közösen). Ahogy anno megírtuk, a főszerkesztői invitálás ellenére sem lépett be a szerkesztőségbe, hogy megismerhesse, kik és hogyan dolgoznak a megyei lapnál. Jelen állás szerint úgy tudni, hogy a tatai, megszűnt Momentum-szervezet után a tatabányaiban hasznosítják tudását.

Mellette Popovics még egy embert támadott be a közösségi oldalán: T. A.-t, aki videósként többször is segítette az ellenzékieket. Úgy hírlik, a vita azért robbant ki, mert a közelmúltban elhunyt Gyűrüs Károly DK-s önkormányzati képviselő helyéért megindult a mozgolódás a szivárványkoalíció háza táján. De ne szaladjunk ennyire előre, ugyanis a két női főhős posztjai is érdekes képet festenek a helyi viszonyokról, vagy inkább iszonyokról.

Popovics Judit első, azóta törölt posztjában (azért a csoportjában még látható, hogy oda is beosztotta, a kommentek is láthatóak, csak az eredeti szöveg nem), például mutyizást emlegetett a tatai Momentum-szervezet megszűnése kapcsán, diszkréten monogramozva a fentebb említett másik két felet.

De arra is kitért, hogy a Momentum felsővezetésének kérésére vállalt pozíciót a megyei listán is, de Pusztai-Pintér és T. A. a választás után megkérte, hogy onnan lépjen vissza. Popovics állítása szerint ezután ismét egyeztetett a Momentummal, és nem lépett vissza. Ez az a párt, aminek honlapján sokáig szerepelt, mint a képviselőjük, és amiről maga a képviselőnő állította 2020-ban, hogy nem a tagja. És amivel kapcsolatban a politikusnő úgy nyilatkozott, hogy az áldásukkal védi meg magát éppen.

Mindenesetre a párt, aminek ezek szerint nem tagja, de amivel igen aktív kapcsolatot ápol Popovics Judit, kommentelt a poszt alá. Ebben kiemelték, hogy valótlanság azt állítani, hogy posztját bármilyen momentumos tisztségviselő vagy elnökségi tag jóváhagyta. A posztot lényegében személyeskedő, sejtető tartalomnak nevezték, és azt tanácsolták, hogy a jövőben a konfliktusokat személyesen rendezzék, azokba másokat ne vonjanak be. A kommentet a Momentum elnöksége jegyezte. Nem sokkal később az 1-es számú poszt, és vele nyilván az összes komment is eltűnt.

Pusztai-Pintér Mónika riposztja viszont továbbra is elérhető. A 2019-es választás nála is felbukkan, de egészen más megvilágításban. Szerinte Popovics Judit vállalta, hogy ha bejut a tatai önkormányzatba, a megyei mandátumot (ami pont Pusztai-Pintéré lett volna így) visszaadja, de aztán meggondolta magát, mondván, jól jöhet az, ha 2020-ben indulna az országgyűlési választásokon. Itt muszáj egy kis kitérőt tennünk, ugyanis az ilyen-olyan minőségben, de mindenképp momentumos hátszéllel megszerzett megyei mandátum szerepe most felértékelődhet, ugyanis az előválasztásra benevezték Popovics Juditot. No nem a Momentum, hanem a Márki-Zay féle Mindenki Magyarországa Mozgalom. Így végső soron a Momentummal szerzett mandátum most egy másik ellenzéki szervezet jelöltjeként kamatozhat Popovicsnál.

Tehát Pusztai-Pintér szerint Popovics megsértődött, amikor a saját Facebook-oldalára töltött fel egy nagy vihart kavart, pont T. A.-val készített videót az Öreg-tóról, nem pedig őt kiszolgálva neki forgatták le azt. Itt pedig meg is szakították a kapcsolatot, Popovics Judit oldalának kezelését Pusztai Mónikától átvette egy ős-SZDSZ-es. Emellett Pusztai-Pintér arra is kitért, hogy Popovics panaszkodott rá, hogy sok a dolga képviselőként (az első testületi ülésre sem ment el, és azóta is volt, amit kihagyott), és a Facebook-oldalát is magának kell gondoznia. Nos, ezzel minden bizonnyal sok dolog is van, a minap például két óra alatt hat borítóképet töltött fel, különböző méretű betűkkel a fogadó óráiról, hogy aztán a szöveg nélküli változatnál maradjon.

Aztán megjelent a kettes számú poszt Popovicsnál. Ez továbbra is ezt a számot viseli, bár az egyes, ahogy az előbb írtuk, törölve lett. Ez a hangzatos „összeférhetetlenség” címet kapta, és ebben, ismét monogramokkal arról ír Popovics, hogy személyes gyűlöleten alapuló kampány folytatnak ellene, és szerinte ezek még intenzívebbek lesznek a jövőben. Egy kis odabökés után posztját azzal zárta, hogy a vitát lezártnak tekinti.

Valószínűleg mások még szívesen foglalkoznak ezzel a vitával. A Facebook-csoportokban, a posztok alatt pró és kontra állnak ki egyik és másik fél mellett. Van, aki szerint Popovics ezzel írta ki magát a politikai színtérről, más eddig sem volt meggyőződve képességeiről, abban viszont többen egyetértettek, hogy nem a nyilvánosság előtt kellene az egész vitának zajlania.

És akkor most térjünk rá a kérdésre, amit többen, többek között a hírbe hozott T. A. is feltett: milyen motivációk húzódnak meg a purparlé mögött? A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis a koronavírus-fertőzésben elhunyt Gyűrüs Károly DK-s ellenzéki képviselő megüresedett székéért indult meg a helyezkedés, illetve kigolyózás. Úgy hírlik, hogy a megüresedett mandátumra Popovics Judit bárkit szívesen látna, csak Pusztai-Pintér Mónikát nem. Azt a Pusztai-Pintér Mónikát, aki szerint a megyei közgyűlésben is annak járt volna a szék, aki kvázi nem csak beleült a jóba előrángatott, ismeretlen polgármester-jelöltként, hanem annak, aki sokat tett már a Momentumban az asztalra. Ez történetesen pont ő lett volna a megyei listán…

A kérdés tehát nyitott, egy dolog biztos: a helyi ellenzéknek döntenie kell arról, kiből csinálnak vagy nem csinálnak most képviselőt.