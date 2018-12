„Ellenbulik” és árusok: így reagál Tata a szilveszteri tűzijátéktilalomra

Nem mindegy, hogy mikor és milyen tűzijátékot lövünk fel, ahogy az sem, hogy hol. Különösen Tatán.

A szilveszter az év búcsúztatása mellett a petárdák, tűzijátékok és egyéb pirotechnikai eszközök éjszakája is. Néhány szabály betartásával az ilyenkor bekövetkező balesetek számát csökkenthetjük, ráadásul Tatán már csak az egyes kategóriába tartozó eszközöket lehet használni a közelmúltban elfogadott önkormányzati határozat értelmében. Petárdát pedig mindenhol tilos használni, ahogy arra a rendőrség is figyelmeztetett.

Ahogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is emlékeztet, csak december 28. és 31. között vásároljunk szilveszteri tűzijátékot és azokat mindig legális árusítóhelyen vegyük meg, de a legálisan, ellenőrzött helyen vásárolt termékeket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, épületekre a tűzijátékot, ha pedig mégis tűz keletkezik, próbáljuk a saját testi épségünk veszélyeztetése nélkül eloltani és hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Tatán, a Tesco melletti árusítóhelyen megtudtuk: kicsit kisebb az érdeklődés, mint szokott, talán épp a helyi szabályozás, tiltás miatt. Továbbra is népszerűek persze a telepes, nagyobb látványosságok, míg a kisebb, földön maradó eszközök főleg a kisgyerekes családoknál számítanak favoritnak. Ottjártunkkor néhány fiatal épp vásárolt Györe Ferencnél és kollégájánál. Ők nem a városban, hanem Ácson, házibuliban fogják használni a megvett tűzijátékokat. Marci és Bálint, valamint a barátaik egyébként elárulták: a nagyobb darabokat éjfélre tartogatják, de biztos lesz, amit már korábban ellőnek a buliban.

A városban, ahol a vadludak védelme miatt tiltották meg a nagyobb tűzijátékok használatát, két „ellenbulit” szerveznek. A csendesebbet a Kossuth téren: itt azokat várják, akik csillagszórókkal köszöntenék az új évet. A hangosabbat Tata és Baj között, a város közigazgatási határán kívül. Itt a Himnusz és a pezsgős koccintás között szeretnék fellőni a tűzijátékokat. A szabályokat persze itt is be kell tartani, a biztonság érdekében.

A vásárlóknak egyébként megoszlik a véleménye a tiltásról. Volt, aki a legveszélytelenebb, és Tatán is használható apró tűzijátékocskákból tankolt fel rendesen, de bosszankodva megjegyezte: a macskák, kutyák védelme miatt eddig bezzeg nem tiltották be a tűzijátékot, és akkor még a hangos fesztiválokról, bulikról nem is beszélt, amik miatt ő sem tud pihenni rendszeresen. Az ácsi házibuliba készülő fiatalok szerint viszont azért kétséges, hogy eredményes lesz a tiltás, mert Tata közigazgatási területén kívül, például Vértesszőlős vagy épp Baj felől fellőve a hangosabb, fényesebb látványosságokat ugyanúgy fel lehet zavarni az Öreg-tavon alvó madarakat.

