Bencsik János: „Most a legfontosabb az összefogás”

A rendkívüli helyzet olyan feladatok elé állítja a közösségeinket, amelyekkel a most együtt élő nemzedékek jelentős része nem találkozott – hangsúlyozta Bencsik János országgyűlési képviselő a tatabányai városházán tartott sajtótájékoztatón. Szücsné Posztovics Ilona polgármester ismertette az elmúlt időszakban tett intézkedések sorát.

„Nehéz időszak előtt állunk. Várhatóan május végére csúcsosodik hazánkban és térségünkben a koronavírus-járvány. A vészhelyzet rendkívüli intézkedéseket is eredményezhet. Most a legfontosabb az összefogás” – hangsúlyozta Bencsik János országgyűlési képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján a városházán. Szücsné Posztovics Ilona polgármester kiemelte: az elkövetkezendő időszakban szükség lesz önkéntesek segítségére.

Bencsik János kiemelte: rendkívüli jogrend van érvényben. Az egész ország életét befolyásoló döntések kormányzati szinten zajlanak, a megyei kormánymegbízottaknak a kormány felhatalmazásai alapján kell eljárniuk, s helyi települési szinten a polgármesterek rendelkeznek felhatalmazással arra, hogy a veszélyhelyzetet a lehető leghatékonyabban tudják egy szűkebb közösségben kezelni.

– Ezért arra kérek mindenkit Tatabánya térségében, hogy legyenek szívesek a polgármesterek irányítása alapján végezni a problémák kezelését, az ellátás megszervezését annak érdekében, hogy a közszolgáltatások és minimális ellátások biztosítva legyenek – emelte ki az országgyűlési képviselő. – Ez a kérés vonatkozik mindenkire, aki valamilyen módon segíteni szeretne: intézményekre, képviselőkre, karitatív szolgálatokban résztvevőkre, s azokra is, akik valamilyen koordináló szervezeten keresztül végeznének segítségnyújtást. Fontos, hogy minden egy kézbe fusson, hiszen így a leghatékonyabb a munkavégzés, a segítség.

Bencsik János kiemelte: a rendkívüli helyzet alapján a polgármesterek rendelkeznek megfelelő jogkörrel döntéseik meghozatalához. Hozzátette: a politikát most félre kell tenni, az elkövetkezendő hónapokban azon kell dolgozni, hogy a város működése biztosítva legyen. A segítő szándékú emberek ötleteikkel forduljanak az illetékes város vezetőjéhez, mert az információk nála futnak össze.

– Jelentős gazdasági visszaesés várható – tette hozzá. – Néhány megelőző intézkedést már bejelentettek, de várhatóak további intézkedések is, amelyek egy-egy ágazat átmeneti támogatását szolgálják. Fontos, hogy minél kevesebb embert kelljen elbocsátani.

Az országgyűlési képviselő kiemelte: elhalasztják a határidőhöz kötött ügyintézéseket, kötelezettségeket. Erről törvénymódosítás is születik. Így például a társasházi közgyűléseket is megtarthatják majd a rendkívüli helyzet lezárása után.

Szücsné Posztovics Ilona kifejtette: a vészhelyzet kihirdetése óta számtalan egyeztetést folytattak a városi szervezetekkel, a gazdaság szereplőivel. A várost érintő döntések a rendkívüli helyzetben úgy születnek, hogy informális közgyűlésen a legfontosabb előterjesztésekkel kapcsolatban kikéri a képviselők véleményét, majd ezt követően dönt az adott kérdésről. Kiemelte: folyamatosan tájékoztatja a városatyákat az éppen aktuális kérdésekről.

– Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy felkészüljünk a lakosság, különösen az idősek ellátására. Felmértük a 70 év felettiek arányát, s folyamatosan egyeztetünk az ipari park cégeivel. Tudnunk kell, ha részlegesen, vagy teljesen leállnak, mert ennek hatása van a tömegközlekedésre vagy a szociális háló megszervezésére. Létrehoztunk három munkacsoportot: az ellátásit, a közlekedésit és a lakosság tájékoztatásával foglalkozót.

A polgármester hozzátette: felvették a segítő civil szervezetekkel a kapcsolatot, hiszen sok önkéntes segítőre lesz szükségük. Erre jó példa a kórház, amely védőfelszereléseket kért, s már el is indultak a felajánlások. Hamarosan megszólítják a tatabányai lakosságot is, hogy aki tud, segítsen.

A hét elején hozott döntések – bölcsőde, óvoda és iskolabezárások – következményeként hozzávetőlegesen húsz százalékkal kevesebb munkavállaló dolgozik az ipari parkban – tette hozzá Szücsné Posztovics Ilona. – Ennél sokkal nagyobb hatással lesz a vállalatokra a megrendelések hiánya. Ez elindíthat egy lavinát, amelynek a végén hosszabb-rövidebb leállások, vagy kapacitás csökkentések is lehetnek.

A beruházásokkal kapcsolatban is vannak kisebb fennakadások, de jelen pillanatban még zajlanak, nem álltak le.

– Egyre nagyobb gondot fog okozni az építőanyagok hiánya, hiszen a logisztika is problémás – tette hozzá Bencsik János. Főleg a nagyobb beruházások befejező munkálatainál, ahol olasz és spanyol anyagokat írtak elő a tervezők. Az ipari parkban lévő cégek közül a gépjárműgyártásban érdekeltek kerülnek még nagyon nehéz helyzetbe, hiszen nem lesz megrendelés. Információk alapján hosszabb-rövidebb időre több autóipari gyártó üzem áll majd le. Az erre az iparágra vonatkoztatott járulékfizetési mentességre vonatkozó ajánlás is már elő van készítve, s hamarosan ez is napirendre kerülhet.

