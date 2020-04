Elkeserítő fotók: teleszemetelik Tatabánya határát a gyorskaják szerelmesei

Noha a koronavírus-járvány miatt semmilyen étteremben nem lehet helyben fogyasztani, elvitelre bárki vásárolhat. Sajnos azonban a csomagolást már kevesebben viszik el. Erről tanúskodik legalábbis a Tatabánya és Vértesszőlős közötti „táj”.

A járványhelyzetben immár hetek óta nem lehet étteremben fogyasztani, csak elvitelre lehet ételt vásárolni. A klasszikus venglátóhelyek csomagolt étkeit jellemzően hazavisszük, de a gyorséttermek elviteles falatait gyakorta már a kocsiban kibontjuk. Mondhatni hozzátartozik a drive-okban való vásárláshoz, hogy utána a kocsival leparkolunk, és megesszük, amit rendeltünk, még azon melegében. Ezzel nincs is gond.

Azzal viszont igen, amit utána teszünk. Sokan ugyanis nem hogy haza, de a legközelebbi szemetesig se viszik el a zacskókat, dobozokat, poharakat, hanem ott hagyják az út szélén. Tatabánya és Szőlős között, kicsit távolabb a gyorséttermekből is sokan tesznek így. Talán a távolságtartás jegyében nem a parkolóknál állnak meg enni, ahol kukák is vannak, vagy a szabadban (l)evést élvezik ki a mezőn, nem tudni. Az ellenben biztos, hogy így itt már nem csak a fű és a különböző növények nőnek, hanem a szemétkupacok is, ahogy arról fotóink is tanúskodnak.