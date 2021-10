Elképesztő dunaalmási ovi-ügy: ott se volt az állítólag bántalmazott gyerek

Négy dolgozón kívül mindenki felmondott az elmúlt napokban a Dunaalmási Kék Duna Óvodában. A szülők elvitték a gyerekek harmadát, húsz óvodást. Még vasárnap sem tudják a szülők, hogy hétfőn milyen óvódapedagógusok fogadják majd csemetéiket. De nem csak ez háborít fel sokakat.

Érdemes visszamenni két hónapot az időben, hogy megértsük, hogyan alakulhatott ki az óvoda körüli botrányos helyzet a településen. Az új óvodavezető, Maraszin Mónika augusztusban hívta be a szülőket, hogy tájékoztassa őket az újdonságokról. Az egyik, neve elhallgatását kérő anyuka elmondta: a klasszikus kis-, középsős és nagycsoportokat teljesen szétszedték és vegyes csoportokat hoztak létre. Így egy két és féléves akár egy hatéves, az iskolára készülő gyermekkel is egy csoportba kerülhetett. A szülő elmondta azt is, hogy a folyamatos reggeliztetést is be akarták vezetni.

– Ha az én gyerekem reggel megérkezik, és azt látja, hogy a kis barátja játszik, hozzá fog menni, nem az asztalhoz ül le enni – mondta az egyik szülő. – Pedig lehet, hogy a másik már reggelizett. Vagy ha éppen az én gyermekem eszik, biztosan otthagyja, ha megérkezik a barátja. Ilyenek a gyerekek. Ezek a változtatások teljesen szembementek az eddigi neveléssel, de ezek még a legapróbb dolgok voltak. Ledegradálták az ovit, a nevelőket, a gyerekeket, hogy a múltban itt semmilyen nevelési munka nem zajlott. Ezzel szemben egy ismerősöm egy évvel nagyobb gyereke a pesti agglomeráció katolikus ovijában nem tart ott nevelési szintben, mint az én gyermekem. Tehát szerintem nagyon is jól nevelték eddig a dunaalmási oviban a gyerekeket!

De az új irányvonal szerint verset se kell tanulni, mert inkább az életre kell nevelni a gyerekeket. Ám én úgy gondolom, hogy majd mi, szülők, neveljük őket az életre, az óvoda inkább készítse fel őket az iskolára

– mesélte a konfliktusos kezdetekről az anyuka.

Azt is elmondta: ezek után született egy petíció, amit végül mintegy harmincan írtak alá. Talán ennek is köszönhetően nagyjából a régi rendben, a 2018-as pedagógiai programmal vágtak neki az óvodában a szeptembernek. A csoportok is nagyjából visszarendeződtek, és ígéretet kaptak a szülők arra is, hogy változatlan óvodapedagógusi testülettel vág neki az intézmény az évnek. Az első nap után azonban már kedden jött a meglepetés. Az óvodavezető kirúgta az egyik óvónőt.

Az indok információink szerint az volt, hogy szóról-szóra tudta a petíciót, így azt vélelmezte az új vezetőség, hogy ő volt a szülők felbújtója. Családi okok miatt eközben az érintett óvónő táppénzre ment, ebből lett a második kirúgási indok. Úgy hírlik, hogy a vezetőség szerint a táppénz oka nem volt valós, erről emailben tájékoztatták az érintettet. Közben elindult egy felmondási hullám, amit a szülők sem hagytak annyiban. Szeptember végére rendkívüli értekezletet kezdeményeztek, erre a képviselőket és a polgármestert, Ollé Árpádot is elhívták.

Az óvodavezető itt dobta be az előbb említett óvónő ellen a harmadik „vádpontot”, amely szerint bántalmazott egy gyereket. A szülőt nem nevezte meg. Aztán kiderült, hogy az esetről nem tájékoztatta sem az önkormányzatot, sem a rendőrséget, sem a szülőt. Az értekezleten jelenlévők nyomozták ki maguk között, ki lehet az érintett család. Ekkor kérték a szülők, hogy legyen rendkívüli testületi ülés is az óvodában kialakult helyzet okán. Az ülés zárt volt, azon szülők nem vehettek részt, meg nem hallgatták őket, fél öttől fél tízig vártak a hivatal előtt a döntésre. A döntésre, ami végül az lett, hogy a településvezetés bizalma töretlen a jelenlegi vezetésben.

A szülők bizalma azonban megtört. Ezt bizonyítja, hogy a létszám harmadát, húsz gyereket már át is íratták máshova, de a környékbeli helyek így már beteltek. A még távozást tervezőknek is keresgélniük kell. Orosz Gabriella kisfia épp emiatt egyelőre marad a Kék Dunában. Az édesanya elcsukló hangon mesélte el: senkije sem maradt az oviban a fiának, mert a két óvónője és a dajka is elment, és a legjobb barátját is elvitték.

– A fiamnak már mondtam, hogy elmentek. Megkérdezte, hogy miért.

Hogy magyarázzam meg egy ötévesnek, hogy akiket szeretett, azok miért nincsenek ott többé?

Azt sem tudjuk, hogy kihez kerül a fiam, hogyan fogadják azután, hogy nyilvánosan felvállaltam ezt az egészet – folytatta az anyuka, aki felidézte az augusztusi találkozásukat is az új vezetéssel. Ekkor állítása szerint elhangzottak olyan kijelentések, hogy meg kell szüntetni a hagyományokat, hogy az óvónők nem jól dolgoztak, s hogy az előző vezetés cserbenhagyta az ovit, és ha az új vezető nem jön, be kellett volna zárni az intézményt.

– Ez egyszerűen nem igaz! A rendkívüli ülésen is megkérdeztük többen, szülők, hogy miért bízzunk meg abban, aki többször a szemünkbe hazudott. Erre az volt a válasz, hogy ő máshogy emlékszik. Az pedig, hogy gyermekbántalmazással vádolják az egyik legjobb óvónőt, az egyenesen felháborító – tette hozzá Gabriella.

A hírbe hozott óvónő dajkája egyébként azt mondta a szülőknek, hogy ő a nap minden percében vele volt, ő a leghiggadtabb nevelő, elképzelhetetlennek tartja a vádakat. Az óvodavezető, a szülők információi szerint feljegyzést készített az állítólagos gyermekbántalmazásról, és azt szóban ismertette az óvónővel, de ez nem szabályos eljárási rend. Az egyik apuka elmondta: az óvodát épp a hírbe hozott pedagógus szerettette meg a fiukkal. A korábbi oviba mindig sírva ment, ide meg mindig örömmel. Az előző vezetővel is jó volt a kapcsolatuk.

Információink szerint az a szülő, akinek a gyermekét állítólag bántalmazták, feljelentést tett a rendőrségen. A család egyébként nyaralt, amikor állítólag a sérelem érte a gyermeküket.

Szerettük volna megszólaltatni az új óvodavezetőt, ám egyelőre nem értük el, míg a település önkormányzata azt közölte, hogy addig nem kívánnak nyilatkozni az ügyben, amíg le nem zárul a rendőrségi vizsgálat.