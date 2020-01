Elismerést kapott a súri Községi Könyvtár

Az elismerés az egész éves munka elismeréseként kerül kiosztásra, ahol a könyvtáros munkáját, a könyvtári programokat, látogatókat veszik figyelembe.

Az év települési könyvtára díjat kapta Súr Községi Könyvtára. Az év kistelepülési könyvtára díjat a lakosságszámhoz viszonyítva három kategóriában adja ki a József Attila Megyei Könyvtár: az ezer fő alatti, az ezer-háromezer fő közötti, és a háromezer fő fölötti települések. Súr a második kategóriában kapta meg az elismerést.

– A tavalyi évben harminckettő program került megszervezésre a könyvtár támogatásával, melyben az olvasásfejlesztés, digitális médiaműveltség fejlesztése mellett többször kézműveskedtünk, színdarabokat-zenés műsorokat láthattak a gyerekek, vagy hallgathattuk Kéri György skót dudáját is, sőt még fát is ültettünk – árulta el Szluka Zsuzsa könyvtáros, aki hozzátette, tavaly 184 új könyv került beszerzésre az igényeknek megfelelően az irodalom szinte minden területéről.

Sógorka Miklós, a település polgármestere a könyvtár idei terveiről beszélt. – Idén lesznek könyvtár-és olvasásnépszerűsítő foglalkozás az általános iskolai osztályok részére. A Széchenyi 2020 keretében elindul az én könyvtáram mintaprojekt. Idén is tartunk majd kézműves foglalkozásokat, ahol lesznek évszakhoz kötődő programok, de a mobilitási hét és a könyvtári hét programjainak keretén belül is lesz kézműves foglalkozás. Illetve lesz Vidám7 nyári tábor, szavalóverseny, kiállítás, digitális élménybusz is, utóbbiban a 3D nyomtató rejtelmeit és a rádióvezérlést ismerhetik meg az érdeklődők – mondta a polgármester.