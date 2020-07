Elismerésben részesültek Tatabányán a tűzoltók

Szent Flórián napja alkalmából öt tűzoltót részesített elismerésben a Tatabányai Önkormányzat.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ünnepséget a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság udvarán rendezték meg, ahol összesen öt tűzoltó, név szerint: Lugosi András tű. hdgy., Vétek Gergely c. tű. zls. , Papp Zoltán tű. tőrm., Szinger Gergely c. tű. ftőrm. és Bocsi Szabolcs c. tű. tzls. vehette át a Tatabányai Önkormányzat elismerését a város polgármesterétől Szűcsné Posztovics Ilonától.

Az ünnepség kezdetén, a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Janky Róbert tű. alez. köszöntötte a város Polgármesterasszonyát, akinek Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója egy, – a tűzoltóság fennállásának 150 éves jubileuma alkalmából készített – emlékérmet adott át, megköszönve a város vezetésének folyamatos együttműködő munkáját.