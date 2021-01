Elhunyt Dunaalmás egykori szeretett orvosa, dr. Ferenczy Miklós

Az orvos, író és helytörténész halálhírét fia, Ferenczy Tamás közölte a Facebookon. Ferenczy doktort 89 évesen érte a halál.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

December utolsó napjainak egyikén elhunyt dr. Ferenczy Miklós, aki hosszú évtizedekig volt Dunaalmás körzeti orvosa. Igazi polihisztorként vált népszerűvé a kis községben, díszpolgári címmel ismerték el tevékenységét.

Az orvos Tokodon született 1931-ben. Gimnáziumi tanulmányait előbb Désen, majd Esztergomban folytatta. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosdoktori diplomát 1956-ban. Körzeti orvosként előbb a heves megyei Felsőtárkányban dolgozott, majd pár évet Ácson, aztán 1965-től 2000-ig Dunaalmás körzeti orvosa volt.

Orvosi munkáját nyugdíjas éveiben sem hagyta abba: a visegrádi rehabilitációs szakkórházban dolgozott. Ezen kívül idősebb korában is képezte magát, és 2008-ban és 2009-ben is újra letette a szakvizsgáját.

Dr. Ferenczy Miklós a praktizálás mellett helytörténeti könyveket is írt. Többek közt Csokonai Vitéz Mihály múzsájáról, Lilláról is megjelent egy könyve, illetve egy emlékszobát is létrehozott Dunaalmáson ehhez kapcsolódóan. Irodalomtörténeti kutató munkájáért 1989-ben Debrecenben Csokonai-díjat kapott. Mindezen kívül református lelkészként is tevékenykedett, ugyanis az orvosi végzettsége mellett lelkészi végzettséget is szerzett 1985-ben, a Debreceni Református Teológiai Akadémián.

Több alkalommal járt külföldi tanulmányúton a németországi Halle város orvosegyetemén. Alapító tagja volt a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének. A szegedi Orvosegyetem 2006-ban aranydiplomával tüntette ki 50 éves orvosi tevékenysége alkalmából. Ugyancsak 2006-ban Életműért kitüntetésben részesítette a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. 2016 őszén gyémántdiplomát vehetett át a szegedi Tudományegyetem orvoskara dékánjától.