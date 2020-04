Elhalasztották a Tatai Patarát is

A Tatai Patra szervezői Facebookon arról számoltak be, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a történelmi fesztivált az eredeti időpontban nem rendezik meg.

A mai napon már beszámoltunk arról, hogy a 27. Víz-Zene-Virág Fesztivált a jelenlegi, járványügyi bizonytalan helyzet miatt későbbi időpontban kerülhet megrendezésre. Most egy újabb, színes, nagy rendezvény, a Tatai Patara szervezői számoltak be arról a Facebookon, hogy sajnos a történelmi rendezvényt is későbbi időpontra kell halasztani a koronavírus miatt.

A rendezvény szervezői arról írnak, hogy számukra a Tatai Patara nem csupán egy fesztivál, hanem egy olyan esemény, amit szívüket-lelküket beleadva rendeznek meg minden évben, azonban idén a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a rendezvényt a megszokott időpontban rendezzék meg. A kilátástalanság arra sarkalta a szervezőket, hogy a XIII. Tatai Patara fesztivált elhalasszák.

A fesztivál rendezői közleményükben azt írják, hogy minden erejükkel azon vannak, hogy az óvintézkedéseket tudomásul véve – és a szigorú szabályokat pontosan betartva – folytassák a Tatai Patara 1957 Török kori Történelmi Fesztivál szervezését. Az új időpontról várhatóan július 30-án fognak határozni, amelyről minden érdeklődőt értesíteni fognak.