Elhalasztják a párkányi hulladékégetővel kapcsolatos esztergomi fórumot

Elmarad a párkányi hulladékégetőhöz kapcsolódó, esztergomi lakossági fórum. Az Esztergom.hu tájékoztatása szerint ugyanis a szlovákiai Párkányba tervezett hulladékhasznosító mű, a ”Green Park Štúrovo” beruházással kapcsolatban január 9-re meghirdetett nyilvános fórum a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának kérésére egy későbbi időpontban rendezik meg.

Mint arról korábban beszámoltunk, 2017 februárjában értesültek először a párkányi lakosok, majd a Duna túloldalán élők arról, hogy a volt papírgyár területén hulladékégető üzemet kívánnak létesíteni.

Az évente 20 ezer tonna műanyag- és gumihulladék feldolgozására képes üzem tervezete a folyó mindkét oldalán jelentős felháborodást váltott ki és a petíciókkal akkor sikerült elérni, hogy a beruházó elálljon az ötlettől.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A korábbi két tervezet után azonban idén tavasszal már egy másik üzem kialakításáról hallhattunk. A fórumokon a beruházó cég kitérő válaszokat adott a lakossági kérdésekre. A februári párkányi közmeghallgatás után petíció indult, majd Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője felkarolta az ügyet.

A petíció egészen Brüsszelig jutott, majd az esztergomi és a párkányi delegáció szeptemberben az Európai Parlament előtt is felszólalt. Az Európai Parlament számára akkor egyértelművé tették: a Párkányba tervezett hulladékfeldolgozó üzem hatásvizsgálati dokumentációja technológiai szempontból ellentmondásos, a dokumentum valótlan állításokkal teli és erősen hiányos. Sem a technológiabiztonsági kockázatok, sem pedig a környezetre gyakorolt valós hatások nem olvashatók ki belőle.

A minimális műszaki leírás súlyos kémiai, technológiai ismerethiányról tanúskodik, a hatásvizsgálati dokumentum pedig nem foglalkozik érdemben az üzemi balesetek lehetséges környezeti hatásaival sem. A hiányos leírás alapján is egyértelműen megállapítható, hogy a technológia ebben a formájában távolról sem felel meg a legjobb elérhető technika (Best Available Technique, BAT) európai uniós követelményeinek, megvalósítása súlyos környezeti és közegészségügyi kockázatot jelentene Párkány, Esztergom és környéke lakossága számára.

Azóta az Espooi egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálat is megszületett, a tanulmánnyal kapcsolatban hirdette meg az Agrárminisztérium a január 9-i fórumot, mely elmarad.