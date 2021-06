Életveszély a tatabányai kereszteződésekben – itt a válasz a megoldásra

Gazzal benőtt közterületek, rosszul végzett fűnyírás, a sövények miatt beláthatatlan forgalmas útkereszteződések. Ez csak néhány felvetés a megyeszékhely zöld területeinek állapotáról, amelyet már a baloldali képviselő is bírál. A városháza ígéri, kivizsgálja a panaszokat.

Állandó téma lett a városi közterületek elhanyagoltsága a megyeszékhelyen. Legutóbb Nagy Béla képviselő, a Szűcsné Posztovics Ilona polgármestert támogató frakció korábbi tagja fakadt ki fotókat közzé téve saját Facebook-oldalán.

„Biztosan bennem van a hiba, hogy mindenre heteket, hónapokat kell várni! Ha nem jelentem be, hogy eldugultak a lefolyók, akkor így maradnak”

– fogalmazott a képviselő. Nagy hosszan sorolta azokat a hiányosságokat, amelyeket – bár az önkormányzatnak tudomása volt róluk – hónapokon keresztül nem voltak képesek orvosolni. A bejegyzésben a veszélyessé vált mászókötél, szétporladt homokozógerendák mellett a városban élők szerint egyre komolyabb gondot jelentő, elburjánzott zöld növényzetről is szó esik, a poszthoz hozzászólók szerint a város egész területén gondot jelent a közterületek állapota.

Májusban már ugyanilyen problémákra Kupcsok Péter képviselő, a Fidesz szóvivője is felhívta egy videóban a hivatal figyelmét. Ugyan Nagy Béla jelezte, hogy az általa felvetett hiányosságok egy részét elkezdték javítani a nyilvános kifakadása után, olvasóinktól is számos hasonló jelzés érkezett a város zöld területeiről. Többen azt is jelezték, hogy bizonyos helyeken a nem kellőképpen nyírt, vagy egyszerűen rossz helyre ültetett fák vagy bokrok idéznek elő balesetveszélyes forgalmi helyzeteket.

Kérdéseinkkel előbb az önkormányzat jegyzőjéhez irányítottak bennünket, majd a városháza kommunikációs osztálya válaszolt egy hét elteltével. Arra kerestük a választ, hogy milyen gyakorisággal vágják az aljnövényzetet, miként vizsgálják ki a hozzájuk érkezett panaszokat, és hogy a jövőben terveznek-e felülvizsgálatot a kereszteződésekben található növényzettel kapcsolatban.

A válaszlevélből kiderült, hogy idén az első fűnyírás április 26-án kezdődött, de a csapadékos időjárás miatt nem tudták folyamatosan végezni a munkát. Jelenleg már a második városi fűnyírás van folyamatban. Azt is megírták, hogy „a kertes házas övezetben a családi ház előtti rész gondozása és fenntartása az ott lakó feladata, amelyet egyébként általában szívesen is végeznek”.

Hozzátették: az ingatlantól az útig a zöld felület és a járda takarítása, gondozása, azaz tavasztól őszig a fűnyírás is a lakók feladata. A hivatal is tud róla, hogy vannak, akik elhanyagolják az előkertjüket, de szerintük ennek több oka is lehet. A városházi reakció szerint az időseknek gyakran nincs energiájuk a terület gondozására, de előfordul, hogy üresen áll a ház, a tulajdonos(ok) nem érzik magukénak a feladatot, pedig ezt egyértelműen nekik kell elvégezni.