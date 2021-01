Hatalmas élményben volt része Burcu Buyuktopcunak és Özge Findiknek, a Tatabányán önkénteskedő török lányoknak, akik megismerték a magyar karácsonyi szokásokat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ahogy arról már meséltünk olvasóinknak, augusztus óta két török lány erősíti A Vértes Agorája csapatát: Burcu Buyuktopcu és Özge Findik önkéntesként érkeztek Tatabányára.

A járvány és a nagy távolság miatt a lányok úgy döntöttek, Magyarországon maradnak decemberben, így karácsony idején is. A muszlim vallású önkéntesek számára a keresztény kultúrkör egyik legjelentősebb ünnepe nagyon izgalmasnak ígérkezett, én pedig első kézből számolhatok be az élményről, ugyanis együtt ünnepeltünk velük.

Nálunk a karácsonyi feladatok a következőképp alakulnak: az adventi időszakban a kislányommal készített mézeskaláccsal, szárított narancskarikákkal, szaloncukorral és az évek alatt összegyűlt, többnyire saját készítésű díszekkel december 23-án közösen díszítjük fel a karácsonyfát. Ebben most a lányok is részt vettek, együtt sütöttük meg az illatos süteményt, majd amint kihűlt, mindegyik szalagot kapott, ahogy a szaloncukrok is, és már kerülhettek is fel a fára. Burcu és Özge óriási lelkesedéssel dekoráltak, közben elmesélték, hogy magyar barátaikkal készítettek adventi koszorút, és saját karácsonyfát is állítottak, annyira megtetszettek nekik az itteni szokások.

Másnap a kultúrák találkozásának jegyében magyaros-törökös ebéd készült, majd délután, a járványhelyzet miatt rendhagyó módon szabadtéri istentiszteletre indultunk a naszályi református templom elé. Ezt követte a szentesti vacsora, ami a férjem családi hagyományait követve halászléből és mákos gubából állt. Ekkor adtuk át egymásnak az ajándékokat, illetve a gyerekeknek eddigre csempészték a kincseket a fa alá az angyalok és a kis Jézuska.

Karácsony első napján aztán igazi terülj-terülj asztalkám fogadta a vendégeinket, ahol a magyar konyha számos klasszikus étele felsorakozott finom borok, likőrök, majd ünnepi sütemények kíséretében. Volt húsleves, kakaspörkölt, töltött csirke, malacsült, megszámlálhatatlan körettel és salátával. A csillogó szemű lányokat arra kértem, ha leülepszik az ebéd és a sok izgalom, meséljenek ők is, hogyan élték meg az első karácsonyt. Íme a vallomások.

Burcu gondolatai az ünnepről

„Nekem, aki Törökországban nőtt fel, nem sok tudásom volt a karácsonyról, így az idei év remek lehetőséget kínált arra, hogy új tapasztalatokat szerezzek. Az ünnep előtt a lakótársammal mi is minden vasárnap meggyújtottuk a gyertyát a saját adventi koszorúnkon, és elénekeltük az itt tanult „Adventi hírnök…” kezdetű dalt, ami segített átszellemülni. Emellett adventi kalendáriumunk is volt, ami pedig némi plusz súly megszerzésében volt partner, ahogy a későbbiekben a mézeskalács és a szaloncukor is, amikből rengeteget ettem a fa feldíszítése közben. A templom előtti műsor nagyon tetszett, ahogy a szentesti ünneplés is, amikor a karácsonyfa körül közösen énekeltünk. A halászlé és a mákos guba nagyon ízlett, a tojáslikőr szintúgy, másnap pedig az ünnepi ebéd alatt annyit ettem, hogy már levegő sem fért több belém. Mindent összevetve nemcsak a finom ételek, de a mosolygó arcok és a hangulat miatt is feledhetetlen lesz számomra ez az ünnep, teli szép emlékkel, amikre mindig jó szívvel gondolok majd vissza! Boldog új évet kívánok mindenkinek!”

Özge emlékei

„Ez volt életem első karácsonya. Számomra nagyon hasonlított arra, ahogy mi köszöntjük az új évet. A közös sütés, karácsonyfa-díszítés és az ünnepi asztal hatalmas kínálata mellett nagyon jó érzés volt egy nagy, szerető család tagjának tudni magam, és érezni a családtagokból áradó szeretet és melegséget. Csodás élmény volt az ünnep egésze, és remélem, hogy 2021 mindenkinek egészséget, boldogságot és anyagi jólétet hoz!”