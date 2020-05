A zárlat alatt végeztek életmentő műtétet dr. Szakács Károlyon a tatabányai Szent Borbála Kórház COVID-műtőjében. A férfit május 6-án engedték haza, kedd éjfélkor járt le a kötelező kéthetes karanténja, amit már otthonában tölthetett.

Csak a vérnyomásom rendetlenkedik egy kicsit – mondta a komáromi dr. Szakács Károly a háziorvosának április 24-én, azonban nem sokkal később már rohammentő vitte a tatabányai Szent Borbála Kórházba. Először a sürgősségire került, ahol minden ápoló és orvos maszkban volt. A vizsgálatok után felvitték a kardiológiára megfigyelésre. Bár ekkor már felütötte a fejét a járvány egy, a kórház másik épületében található két osztályán, de Károly ebből semmit sem érzékelt.

– Ketten voltunk a szobában, én végig maszkot viseltem. Az ápolók rendszeresen bejöttek megkérdezni, hogy vagyok, szükségem van-e valamire. A vizitek is rendesen zajlottak. Viszont a rám váró műtéttől féltem, hiszen sosem volt baj a szívemmel – mondta a 67 éves férfi, aki pár nappal később érezte, hogy nincs jól.

– Pénteken kerültem be az intenzívre, ott voltam vasárnap­ig, azonban a következő éjszaka úgy éreztem, hogy megfáztam. Kiderült, kaptam egy enyhe tüdőgyulladást és belázasodtam. Azonnal elkülönítettek az intenzív osztályon és elvégezték rajtam a koronavírustesztet. Azonban az eredményét már nem volt idő megvárni, rosszabbodott a szívem, így azonnal vittek a koronavírusos műtőbe. Az első betegek között voltam, akit speciális körülmények között műtöttek meg – emlékszik vissza Károly, aki azt is elárulta, hogy nagyon megijedt.

– Köhögtem, lázas voltam, fulladtam, minden tünetet produkáltam, így biztos voltam benne, hogy elkaptam a vírust. Miután elkülönítettek, már csak teljes védőfelszerelésben jöttek be hozzám az ápolók és az orvosok, a műtőben is mindenki be volt öltözve. Ez egyrészt nagyon ijesztő volt, másrészt megnyugtatott, hogy mindenki mennyire profin és szakszerűen kezeli a helyzetet – magyarázta Károly, akinek pacemakert, vagyis szívritmus-szabályozót ültettek be. A műtét után pedig visszakerült az elkülönítőbe.

– Időközben elrendelték a zárlatot a kórházban, így csak két negatív koronavírus-teszteredmény után mehettem haza. Először április 29-én teszteltek, majd május 2-án. Szerencsére mindkettő negatív lett, úgy tűnt, tényleg csak megfáztam. Bevallom, nagyon megkönnyebbültem. Végül május 6-án, 12 nappal a bekerülésem után engedtek haza, ahol a biztonság érdekében még két hét karantént rendeltek el. Ez most, kedden éjfélkor járt le – mondta megkönnyebbülten Károly, aki kiemelte, hogy 67 évesen ezután sem fog nagyon eljárkálni otthonról.

– A lányunk vásárolt be nekünk, már a járvány elejétől fogva. Nem mentünk sehova. Most is csak esetleg a Duna-partra sétálunk majd le, az itt van pár száz méterre a házunktól. Szigorúan maszkban, kerülve az érintkezést másokkal – szögezte le Károly.

Felesége megható szavakkal köszönte meg, hogy a tatabányai kórházban megmentették a férje életét. Üzenetét elolvashatja a 24 Óra május 23-i számában.