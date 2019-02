Életmentő lehet, ha nem blicceli el ezt a tanfolyamot a jogsi előtt

A jogosítvány megszerzésének feltétele, hogy a leendő sofőr képes legyen az elsősegélynyújtásra. A vizsgán azonban sokan „elvéreznek”, főként azok, akik csak internetes oktatáson vettek részt felkészülés gyanánt.

Gyakran hallani az elsősegélytanfolyamok résztvevőitől: éles helyzetben nem szívesen alkalmaznák megszerzett tudásukat. Hamburgerné Ujvári Irén, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, sokan nem mernek odamenni a sérülthöz és megkezdeni az ellátását. Vannak, akik mentőt sem hívnak, elmennek a földön fekvő mellett.

– Egyre több azonban a jó példa is: gyakran olvashatjuk a közösségi médiában, látjuk a híradóban, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdték az újraélesztést a járókelők. Ezzel pedig életet lehet menteni – fogalmazott a szakember.

A megyei igazgató arról is beszélt, hazánkban a jogszabály úgy szól: minden leendő sofőr köteles elsősegélyvizsgát tenni, de azt már semmi sem írja elő, hogy tanfolyamot is kell végezni. Így nem egy leendő sofőr e-learning oktatás során próbálja elsajátítani a szükséges ismereteket. Akik ezt a tanulási formát választják, azok nagy valószínűség szerint nem fogják tudni megfelelően hasznosítani a tanultakat, a vizsga gyakorlati része problémát okoz majd számukra.

– Az elsősegélyvizsga sikeressége nagymértékben függ attól, ki mennyire veszi komolyan a tanfolyamot – hangsúlyozta Hamburgerné Ujvári Irén. – Az ember azért könnyen felejt. Németországban például előírás az, hogy bizonyos időközönként meg kell újítani a közúti elsősegélynyújtó igazolást. Ez abból a szempontból hasznos, mert sokszor változik a protokoll: így az új előírásokat is el tudják sajátítani az autósok. Nem utolsósorban a már megszerzett tudást ugyancsak fel lehet vele frissíteni.

Az elsősegélyvizsga változásait nem a Vöröskereszt határozza meg, hanem a mentőtisztek, orvosok, akik a gyakorlati életben tapasztaltakhoz igazítják a szabályokat: például hányszor kell kompressziót, vagy befújást alkalmazni. A vizsgán mindig változó, hogy melyik kérdéskör jelent nehézséget: sokan „elvéreznek” a gyakorlati feladatoknál. Akik addig nem láttak ambu babát, azok nem fogják tudni az újraélesztéskor a helyes kéztartást és ütemet. A befújást is célszerű gyakorolni, hogy a levegő valóban a tüdőbe, ne pedig a gyomorba áramoljon.

Így ments életet Hősképző a tatabányai mentőállomáson. Mit tegyünk, ha valakinek leáll a keringéseTatabánya Mentőállomás Közzétette: Kemma.hu – 2018. január 29., hétfő

Egy nemrégiben piacra dobott telefonos alkalmazás is segíti a hatékony újraélesztést. A Szív City elnevezésű applikációhoz olyan önkéntesek csatlakozását várják, aki ért az előbb említett tevékenységhez. Mikor rosszullét miatt mentőt hívnak egy közterületen beteghez, az alkalmazás értesíti a közelben tartózkodó életmentőt, aki azonnal megkezdheti a segítségnyújtást, még a mentők kiérkezése előtt. Abban pedig, hogy az újraélesztéshez szükséges tudás se kopjon meg, a megyeszékhelyen mentőállamosain minden hónapban megszervezik a Hősképzést.