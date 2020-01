A tatabányai mentők is kérik: ezt az életmentő appot töltsd le a telefonodra!

Az ÉletMentő applikáció jelentősen felgyorsítja a segélyhívást, segít az életmentésben és egyéb hasznos funkciója is van.

Már letölthető az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány új, ÉletMentő nevű telefonos applikációja, amely jelentősen gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást, és az életmentést. A hírről a Tatabányai Mentőállomás is beszámolt. Az új app azoknak is segít, akik nem tudnak beszélni, hiszen az érintőképernyőt használva megadhatóak a legfontosabb információk, meghatározza a helyzetünket, és a saját, általános, de fontos egészségügyi adatainkat is megadhatjuk, hogy a kiérkező mentők minél ponotsabb infók alapján segíthessenek.

Mindemellett olyan plusz funkciókat is elérhetünk benne, mint hogy hol van a hozzánk legközelebbi gyógyszertár, kórház, defibrillátor helyét, de része egy elsősegélynyújtó kisokos is. Az applikáció ingyenesen elérhető iOS-en és Androidon.

Életmentő applikáció ingyenesen elérhető iOS-en és Androidon.
iOS: https://apps.apple.com/hu/app/%C3%A9letment%C5%91/id1494226172
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mentok.eletmento

Azok, akik nem csak az applikációval szeretnék biztonságban tudni magukat, január 27-én vehetnek részt a Tatabányai Mentőállomás január Hősképzésén is, ahol az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok ingyenes újraélesztés oktatáson, gyakorláson vehetnek részt. A mentőállomáson hétfőn 15 és 17 óra között az új, ÉletMentő applikáció használatát is részletesen bemutatják.