Elérte Nyergesújfalut is a koronavírus: egy igazolt fertőzöttet találtak

A nyergesújfalui gyermeközösséget nem érinti a betegség. A nevelési intézmények dolgozóit is letesztelték.

Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu polgármestere az Egy kis Nyerges Facebook-oldalon adott tájékoztatást arról, hogy szeptember 11-én pozitív lett egy nyergesújfalui lakos koronavírus PCR tesztje. A városvezető hozzátette: gyermekközösséget közvetlenül nem érint a betegség. A kontaktkutatás során további tesztelések is történnek, ha intézményi kapcsolódás van, megteszik a szükséges lépéseket.

Mihelik Magdolna a bejegyzésben további részleteket is írt: „Ezen kívül más esetben is történik tesztelés, nem helyi intézményben tanulónál. A gyermek kiléte számomra nem ismert, éjjel kaptam a hírt, de nem is adható ki ilyen információ. Annyit tudunk, nem társasházi lakásról van szó. A környezetben élők a karantén-felirat segítségével lehetnek elővigyázatosak, de nem kirekesztőek… Vélhetően innentől (még) jobban figyelünk magunkra, másokra. Ezen kívül más esetben is történik tesztelés, nem helyi intézményben tanulónál.„

A város a nevelési intézményekben tesztelt, és nem volt a tesztelt dolgozók között pozitív eset. A biztonsági előírásokat továbbra is betartják. A hétvégi, szabadtéri rendezvényt megfelelő biztonsági feltételekkel megtartják.