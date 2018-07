Ennek a hírnek minden elektromosautó-tulajdonos örülni fog!

Egyre több helyen létesítenek a megyében elektromos töltőállomásokat. Az elsőt Kocson állították üzembe, most pedig a megyeszékhely is gazdagodott eggyel.

Újabb elektromos töltőállomást állítottak üzembe Tatabányán. Most már A Vértes Agorája előtti parkolóban is feltölthetik elektromos autójukat a tulajdonosaik. Az új töltőállomást a Jedlik-program keretében a kormány megbízásából az e-Mobi Elektromobilitás Kft. telepítette, amelyhez a területet az önkormányzat biztosította. Szintén ez a cég állította a kórház bejáratánál található „energiaoszlopot”, amely mellett a város is épít még egyet. A Jedlik-programnak köszönhetően például a Kormányhivatal és a Jászai Mari Színház parkolójába is helyeznek ki hamarosan töltőket.

(Borítókép: Illusztráció)