Bábolnán villámgyorsan töltődhetnek az elektromos autók

Bármelyik elektromos autó akár 30 perc alatt nyolcvan százalékig feltöltheti energiatartalékát a bábolnai pihenőnél.

Tesztüzemmel elindította első Magyarországi elektromos villámtöltőjét az M1-es autópálya bábolnai, OMV töltőállomásán a német autógyárak által létrehozott Ionity GmbH, írja a Kisalföld. Az egységek az Ionity európai hálózatához kapcsolódnak, ami a tervek szerint 2020 végére már 400 főállomásra bővül.

A társaság a ma elérhető legfejlettebb technológiát telepítette a Budapest felé tartó szakaszra, ugyanis a kialakított négy töltő egyenként 350 kilowattos csúcsteljesítményre képes. A töltő különlegességét az adja, hogy az európai szabvány szerinti kombinált töltőrendszer (Combinated Charging System 2 azaz CCS 2) szerinti csatlakozókkal felszerelt állomásokhoz mérhető kapacitású egységeket eddig nem csak Magyarországon, de még a kelet-európai régióban sem alakítottak ki. Összehasonlításul, a most működésben lévő hazai normál- és szupertöltők (Type 1, Type 2) jellemzően 22-75 kilowatt teljesítményre képesek.

Az autógyárak tervei szerint az Ionity töltő teljes kapacitását kihasználó modellek csupán az elkövetkező években jelennek meg. Ezzel együtt azért a ma forgalomban lévő elektromos autók tulajdonosai is jelentős gyorsulásra számíthatnak a „tankolás„ során. A lemerült akkumulátorokat ugyanis körülbelül 30-40 perc alatt 80 százalékos szintre képes tölteni a töltőállomáson kialakított egység.

A négy különálló töltőn természetesen az angol mellett magyarul is megtalálható a használati útmutató.E mellett a töltőállomás dolgozói is segítséget tudnak nyújtani, ha erre igényt tartanak az autósok. Az úton lévők ugyanakkor a töltőkön feltüntetett telefonszámon az ügyfélszolgálati központot is hívhatják, ahol angolul, németül és franciául állnak rendelkezére áll. A tervek szerint azonban a szolgáltatási kör a későbbiekben kiegészül a magyar nyelvvel is.