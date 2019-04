Éld át belülről, milyen 250 motorossal felvonulni: ilyen húsvétot még nem látott Tatabánya

Felülmúlta a várakozásokat a húsvét vasárnapi motoros felvonulás. A Kemma.hu élőben, egy motorról rögzített videóját fél nap alatt 10 ezren látták már.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk: összefogott a motoros társadalom azért, hogy igazán különleges és monstre legyen a Tunderground Club és a Turul Népe által szervezett húsvéti felvonulás, amely vasárnap délután járta be a várost. Azt, hogy milyen sokakat érdekeltek a felbőgő motorok, jelmezek és maga a látvány, jól mutatja, hogy élő videónkat, amelyet a menetben rögzítettünk, alig fél nap alatt tízezren néztek meg Facebook-oldalunkon.

Érdekes volt látni, ahogy a 15 órai rajt előtt körülbelül 20-30 perccel szó szerint megtelt a gyülekezőpontnak kinevezett Lidl-parkoló: rengeteg motoros érkezett, lényegében az összes szabad helyet elfoglalva. Mint megtudtuk, összesen több mint 250 motoros vett részt a húsvéti programon, amely mintegy 8 kilométeren járta be a várost, a Szent Borbála úttól indulva, Bánhidát, majd a négysávos utat érintve, majd visszatérve a parkolóba.

Azok, akik hoztak plusz bukósisakot is magukkal, utast is felvehettek, így, és a Turul Népe Tatabányai Motorosok tagjának, Dokinak hála volt szerencsénk nekünk is belülről megnézni, milyen két keréken, ekkora társaságban róni az utat. A nem mindennapi élményről élő videóban számoltunk be, egy néző, Nagy Sándor pedig egy alkalomhoz illő locsolóverset is megosztott velünk: „Tatabányán jártam, felvonulást lattam, jó lenne gurulni, szabad-e locsolni?”

Húsvéti motoros felvonulás Tatabányán Közzétette: Kemma.hu – 2019. április 21., vasárnap

A Tunderground Club tagjai ajándék csokitojásokkal is készültek, amelyeket az út szélén nézelődőknek dobtak ki menet közben, de voltak, akik szódával locsolták a hölgyeket. A biztonságról a rendőri felvezetés (is) gondoskodott, de a kétkerekűekkel érkezőkről is elmondható, hogy mindent megtettek azért, hogy senkinek ne essen baja.

Többen jelmezben érkeztek. A visszafogottabbak „csak” nyuszifület, a merészebbek a már-már nyárias melegben komplett nyúljelmezt húztak. A mintegy negyed órás felvonulás után sem széledt szét azonnal a társaság. Egymás „vasait”, felbőgő motorjait is megvizslatták régi és új ismerősök, az igazi sztár pedig kétség kívül a szó szerint felnyerítő gépparipa volt.

Esztergályos Zsolt, a Tunderground club egyik alapítója, a felvonulás ötletgazdája a Kemma.hu-nak elmondta: álmában nem gondolta volna, hogy ilyen sokan eljönnek. Amikor a felvonulás végén saccolt, még bő 150 motorossal számolt, a visszajelzések után azonban kiderült, több mint 250-en voltak. És messze nem csak a megyéből. A fővárosból érkeztek a Motoros Ördögök és Angyalok, de voltak itt Martonvásárról, a felvidéki Fűrről, Bősről, Dunaszerdahelyről, Győrből is a tatai, tatabányai motorosok mellett többek között. A nagy érdeklődés mindenesetre arra ösztönöz mindenkit, hogy jövőre még nagyobb, akár egész napos rendezvényt hozzanak tető alá.