Együtt nőtt fel a kollégákkal a Tatabányai Erőmű rutinos munkatársa

A Villamosnapok alkalmából a Tatabányai Erőmű Kft. ünnepségén köszöntötték a több évtizede a vállalatnál dolgozó munkatársakat. Négy évtizedes munkája elismeréseként oklevelet vehetett át Sebestyén László, a vegyészet vízlágyítói főkezelője.

– Emlékszik az első napra?

– Igen, ez az első munkahelyem. A Bánhidai Erőműben kezdtem, majd öt év múlva kerültem át erre a telephelyre. A kollégák kedvesen fogadtak.

– Mivel foglalkozik?

– A vegyészeten a vízlágyítóba kerültem, ma is ott dolgozom főkezelőként. Finomítások, modernizálások történtek az elmúlt negyven évben, de a feladatom azóta sem változott. Azt felügyelem, hogy a kazánokban keringő víz minősége és mennyisége megfelelő legyen. Ha például só rakódik a kazánokra, már nem olyan a hőleadás. De ez ugyanolyan komoly, felelősségteljes munka, mint a többi az erőműben. Itt minden, mindennel összefügg.

– Mire emlékszik a legszívesebben vissza?

– Sok kellemes élményem volt az elmúlt negyven évben, de talán az első napokat emelném ki. A fogadtatást, a munkatársakat. Már akkor is, ha például toltunk valamit egy csillében, kérdezés nélkül álltak be azok a munkatársak segíteni, akiknek arra volt dolguk. Nem kérdeztek, segítettek. Ez a nyitottság, odafigyelés a másikra szerencsére ma is jellemzi a vállalatot.

– Család?

– Fiatalemberként kerültem be. Azóta megnősültem, két nagy fiam van. Zajlik az élet nálunk is, mint minden kollégámnál. A kollégákkal szinte együtt „nőttünk fel”, ismerjük egymás családját, gyerekeit. Figyelünk egymásra. És ahogy engem fogadtak negyven éve, én is igyekszem így üdvözölni az újonnan érkező fiatalokat.