Együtt dolgozhat kihívóival Esztergom új polgármestere

Az új testület soraiba bekerült egyéni választókerületi képviselők mellett a kompenzációs listáról bejutottak személye is érdekes.

Az október 13-i választásokon elsöprő győzelmet aratott a FIDESZ-KDNP színeiben induló Hernádi Ádám Esztergomban, a szavazók 58,28 százaléka voksolt rá. A Szeretgom jelöltjére, Cserép Jánosra a választók 26,72 százaléka tette le voksát (2703 szavazat), míg Révfalvy Gergely (független) 1518 szavazatot kapott, ez a szavazatok 15 százaléka.

A képviselő-testületbe Hernádi Ádám két kihívója is bejutott. A 14 képviselői posztra 10 nyertes a Fidesz-KDNP színeiben került be. Nekik az egyéni választókerületek szavazói szavaztak bizalmat. Az előző ciklushoz képest egyébként öt választókerületben indult és nyert más képviselő. A kompenzációs listáról négy képviselő jutott be az újonnan összeálló esztergomi testületbe.

Az esztergomi képviselő-testület leendő összetétele:

Polgármester: Hernádi Ádám (Fidesz-KDNP)

Fidesz-KDNP:

Erős Gábor

Torma László

dr. Alberti Péter

Heckel Zoltán

Bánhidy András

Tordainé Vida Katalin

Kovács Tamás

Eck András

Tóth Tamás

Simonné Cserép Krisztina

Szeretgom Egyesület:

Cserép János

Miaveczné Hetényi Katalin Anna

Civilek Esztergomért Egyesület:

Sipos Sándorné

Egész Esztergom:

Révfalvy Gergely