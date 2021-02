Bár fotós felszerelése már nem fér el egy kis női táskában, Lencz Tímea ezen nem bánkódik. A tehetséges vértessomlói fotográfus nemrég nyitotta meg stúdióját, természetfotóira pedig a National Geographic is felfigyelt.

– Nyolc-tíz éve kaptam először egy kis, kompakt fényképezőgépet, ami elfért a táskámban – kezdte Lencz Tímea. – Ha adta magát a helyzet, bármikor előkaphattam, hogy fotózzak. Egészen hozzám nőtt, rengeteg képet csináltam, a legszívesebben természetfotókat készítettem.

Ha nem muszáj, azóta sem sokat szerkeszt a természetfotóin. Bár úgy véli, mostanában divat a zöldet kékesre, a narancsszínt rikítóbbra szerkeszteni, szerinte az az igazán szép, amikor a természet valódi színeit látjuk viszont. Képeit egy külön Facebook-oldalon, a LeTi Arton csodálhatták meg követői, ekkor érett meg benne az elhatározás, hogy profi fotós végzettséget szerez.

Budapesten kezdett bele egy intenzív tanfolyamba, a Soter-Line Oktatási Központban, többek között Sivák Zsófiától, Lenkes Ildikótól, Sztrehalet Oxánától és Besenczi Richárdtól tanulhatott. Rendkívül érdekesnek találta a fotó- és művészettörténet tárgyakat. Kedvencei közé tartozott Robert Capa, Munkácsi Márton, Moholy-Nagy László, Benkő Imre, Sebastiao Salgado, Joel Meyerowitz és Yousuf Karsh.

Az OKJ-tanfolyam elvégzése után sem hagyta abba a tanulást. Részt vett a Fotósok Online Hétvégéje előadásain, amelyeket, például Nánási Pál, Szipál Péter, Schram András, Benkő Regina, Ihász Ingrid, Daróczi Csaba és Potyó Imre tartott. Emellett AuroraMinnától is sokat tanult.

Úgy érzi, sikerült megtalálnia saját stílusát. Nemrégiben nyitott Oroszlányban fotóstúdiót. Több témával is megkeresik, készít budoár képeket (hölgyekről készült, fehérneműs, bizalmas fotók), ingatlanközvetítők pedig enteriőr fotózásra kérték fel. A Fine art irányzat is érdekli, amelynek lényege, hogy a modell az 1900-as évek ruházatában mutatkozik meg, ehhez illő kéztartással, arcmimikával. A modell mellett lehet egy régi könyv, gyertyatartó.

Még a tanfolyam során készített több parafrázis képet, amelyeket a Museum News Facebook-oldalra is beküldött, ahol alkotásait meg is osztották. Klimt Az álom és Man Ray Ingres hegedűje című parafrázisain lánya szerepel, aki szívesen áll neki modellt. A National Geographic is felfedezte képeit, már négy természetfotóját publikálták.

A természetfotózás számára azóta is nagy kedvenc, bár már több témában is szívesen áll a kamera mögé. A természetfotózás kikapcsolja, amíg az OKJ-tanfolyamra járt, minden délután ellátogattak férjével a Vértessomlón található tavakhoz, ahol gazdag élővilág található. Tímea arról is beszélt, sok fotós unalmasnak tartja a naplementét, mondván, ezt már mindenki látta. Ő azonban úgy látja, nincs két egyforma naplemente, mindegyik egyedi és különleges, amire nem szabad legyinteni.

– A célom, hogy folyamatosan tanuljak, bővítsem a tudásom – hangsúlyozta Tímea. – Ez egy olyan szakma, ami folyamatosan fejlődik, ezzel pedig lépést kell tartani. Azt szeretném, aki megkeres engem, hogy az életének egy örömteli pillanatát megörökítsem, boldogan tekinthessen az elkészült fotókra.