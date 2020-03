Egy nyelven se tudják annyiféleképpen mondani, hogy #maradjotthon, mint magyarul

Ne zelegorkodj, ne orozkodj, ne vánglizz, ne vizitázz és pláne ne korzózz – tudod, mit jelentenek mindezek? A hagyományőrzők is üzenik: maradj otthon!

Kádár Elemér, rendező, koreográfus, táncos, a korábban Tatán is oktató néptáncpedagógus Csernik Pál Szende székely mesemondó „napi parancsát” gondolta tovább cimboráival, és alkotta meg a #maradjotthon talán leggazdagabb magyar „szinoníma” szótárát.

A tájnyelvi és népi szókincsünknek hála ennyiféleképpen mondhatjuk azt, ami most, a koronavírus elleni védekezésben, megelőzésben (idősnek és fiatalnak egyaránt) a legfontosabb, hogy maradj otthon!

„Csücsülj otthon, ne zelegorkodj, ne kasmatérozz, menj sehova, cövekelj le, kuckózz be, vackolj be, gubózz be, ne kószálj, ne suvadozz, ne koslass, ne kosornyázz, ne járkálgassál, ne jőjjél-menjél, ne gyüszmékölj, ne járj-kelj, ne mind tegyed-vegyed magad, ne még járkocsolj suhuba, ne csoflingálj, ne kutyagolj, ne kóricálj, ne nyüsless, ne mendegélj, ne eregelj, ne süfütyölj, ne sifitelj, ne sifitérozz, ne siflindérezz, ne büklögj, ne baktass, ne caplass, ne tekeregj, ne csavarogj, ne lébecolj, ne lézengj, ne lógj el, ne lófrálj, ne vánglizz, ne korzózz, ne sasszézz, ne bandukolj, ne andalogj, ne cammogj, ne szepless, ne cepless, ne bócorogj el, ne bogározz el, ne siringózz, ne burungozz, ne bógenyázz, ne császkálj, ne bóklássz, ne futkorássz, ne rohangálj, ne kocogj, ne trappolj, ne fuss, ne ügess, ne nyergelj, ne nyargalj, ne vágtázz, ne poroszkálj, ne szökdöss, ne szökless, ne ugrándozz, ne ugorj át sehova, ne cocókázz, ne sertepertélj házon kívül, ne lépj le, ne lépj ki, s el se, ne sórikálj, ne somfordálj, ne sétafikálj, ne ténferegj, ne tántorogj, ne csúszkálj, ne mászkálj, ne kódorogj, ne kóborolj, ne kujtorogj, ne bódorogj, ne kóvályogj, ne settenkedj, ne sompolyogj, ne osonj, ne orozkodj, ne ösvenyelj, ne keringj, ne csángálj el, ne csámborogj, ne vizitázz, ne radinázz, ne kerekedj fel, ne takarodj el, ne húzd el a csíkot, ne húzd fel a nyúlcipőt, ne bogozd fel a lovak farkát, nyomd le az uccufeledet, s ne mind menj annyit el hazulról!

Ügyesen maradj otthon! Értetted-e? Magyarul mondtam!”