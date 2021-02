„Egy nagy hülyeséget csinált, de hívő ember vagyok” – újra megszólalt Weiszdorn Róbert

A móri mészárlás miatt életfogytiglaniját töltő, Tatabányán elfogott Weiszdorn Róbert a mennyben az áldozatok szemébe nézne, ha az Isten engedi, hogy odajusson.

Weiszdorn Róbert, a móri mészárlás egyetlen életben maradt elkövetője hitről, vallásról és börtönbeli hétköznapjairól adott interjút a szemlélek.net-nek. A férfit másodfokon 2010-ben ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, úgy, hogy legkorábban 40 év után szabadulhat. A magyar kriminalisztika legkegyetlenebb rablógyilkossága, amelyet Nagy László és Weiszdorn Róbert követett el, nyolc ember életét követelte 2002-ben.

Nagy és Weiszdorn egyaránt Tatabányán élt az elfogása előtt. Nagy öngyilkos lett az előzetes letartóztatása alatt, de börtönnaplójában állította, hogy egy Radó nevezetű szerb férfi és Weiszdorn végzett a móri bankfiókban tartózkodókkal, ő pedig csak sofőr volt. Weiszdorn azt vallotta, ő csak az ajtóban állt, egy emberre (a biztonsági őrre) lőtt, de vele is Nagy végzett végül. Utóbbi követte el a veszprémi postásgyilkosságot is, és további gyilkosságokat is beismert börtönnaplójában.

„Egy nagy hülyeséget csinált, de hívő ember vagyok.”

– mondta most a portálnak Weiszdorn, hozzátéve, hogy úgy gondolja, nem rossz ember, nem élt bűnöző életmódot, a börtönben eddig eltöltött 14 év során pedig még nagyobb változáson ment keresztül, lelki, mentális, etikai vonatkozásban egyaránt.

Az ítélet alapja

Társtettesként, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt ítélték életfogytiglani fegyházbüntetésre Weiszdorn Róbertet.

– Odakint nem voltam gyakorló keresztény, nem jártam rendszeresen templomba. A gyerekeim viszont meg vannak keresztelve, egyházi esküvőnk volt, római katolikus vagyok. Most is megpróbálok normálisnak tűnő életet élni, ez többé-kevésbé sikerül is. Vannak hibáim, folyamatosan küzdök ezekkel. Szeretném segíteni a fogvatartott társaimat, s talán furcsán hangzik, de a családtagjaimat is. Soha nem adom fel, mert nem adhatom fel. Weiszdorn Róbert olyan ember, aki szeretne normális katolikusként élni – mondta a férfi, aki a szegedi Csillag börtönben előbb leérettségizett, majd elvégezte a katolikus teológiai képzést és diplomát szerzett.

Weiszdorn kitért arra is, hogy gyakran olvassa a Bibliát, és sok párhuzamot fedezett fel benne a saját élete és az abban leírtak között. Kitért rá, rá, hogy reménnyel töltik el a próféták gondolatai vagy épp az apostolok szavai, és ezt próbálja kamatoztatni, hogy ne csak túlélje a börtönt, hanem erősítsék is egymást a szintén hívő rabtársakkal. A pandémia miatt most nem tud gyónni, áldozni, ezt hiányolja.

– Sajnálom, hogy nyolc ember meghalt, egyikükre én is rálőttem, akinek a megölésével meggyanúsítottak – fogalmazott, majd megerősítette korábbi vallomását, nyilatkozatait:

„Az, hogy én tudom, hogy nem öltem embert, akkora pluszt ad, hogy bárkinek a szemébe bele tudok nézni. Tudom, mit tettem. Kaptam egy büntetést, itt vagyok, de az igazság hatalmas erőt ad.”

Ismét bocsánatot kért mindenkitől, és kiemelte, hogy ha lehetne, megváltoztatná a történteket.

– Nem ennek indult, nem ez volt a cél. Imádkozom az elhunytakért, a szeretteikért. Ha a jó Isten megengedi, hogy én is a mennybe jussak, ott a szemébe fogok majd nézni az elhunytaknak is. Ezt most még nem tudhatom, de a bocsánatkérésem őszinte, szívből jövő, komolyan gondolom – erősítette meg.