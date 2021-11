„Egy felhőn ülünk” – könnyfakasztó Balázs Fecó-dal a dunaszentmiklósi harmonikástól

Napra pontosan egy éve hunyt el Balázs Fecó. Herczog Ricsi dunaszentmiklósi harmonikás a Kemma.hu kérésére szólaltatta most meg a legenda egyik slágerét.

Sok változást és olykor szomorúságot is hozott az életünkbe a koronavírus. Olyan tragédiákat, amelyek az egész országot megrázták. Nagy és értékteremtő embereket vesztettünk el, többek között olyan kiválóságokat, mint Balázs Fecó. Repül az idő, hiszen már egy éve, hogy a Korál legendáját elragadta tőlünk a szörnyű járvány. E szomorú évfordulóról a zenész jó barátja, a dunaszentmiklósi harmonikvirtuóz Herczog Ricsi is méltón emlékezett meg kérésünkre. Egy úgynevezett cover előadással énekelte és játszotta el az zenész-énekes egyik dalát.

Ricsi korábban már elmondta, hogy számára egy útmutató ikon is volt Balázs Fecó. A harmonikás utolsó útjára is elkísérte és a Margit-szigeti zenélő szökőkútnál is lerótta a tiszteletét. A tehetséges fiatal elmondása szerint nincs olyan fellépése, ahol ne a legenda Érints meg című slágerével búcsúzna. Személyesen is ismerte Balázs Fecót, sőt egyszer még közösen is színpadra állhatott vele. Külön megtiszteltetés számára, hogy ereklyét is őriz a zenésztől.

„Sikerült hozzájutnom személyesen tőle a tartalékhangszeréhez, melyet büszkén használok és vigyázok is rá minden adandó alkalommal. Büszke vagyok arra, hogy olyan közösségekben is sikerült megszerettetnem dalait, ahol korábban ezeket a slágereket nem érezték magukénak”

Herczog Ricsi egy év múltán sem feledi jó barátját és példaképét. Harmonikájával a tatai Kristály Imperial Hotelben, a kívánság-karácsonyfa mellett szólaltatta meg a legenda Érints Meg című slágerét, ezzel is méltón emlékezve és felidézve Balázs Fecó nagyságát.