Zsírlabdák, mobilok, székek – kollégánk szennyvízbegyűjtőnek állt Esztergomban

Világéletemben szerettem fogadni, melynek sokszor megittam már a levét. Legutóbb barátaim azt találták ki büntetésként, hogy el kell töltenem egy munkanapot egy vállalkozó mellett. Így kerültem egy délutáni műszakra Oberfrank Dániel mellé, aki szennyvízbegyűjtéssel és -szállítással foglalkozik.

– Most komolyan ebben akarsz dolgozni? Még jó, hogy gondoltam rád és vettem neked egyet – szólt rám a „főnököm”, majd rögvest átnyújtott egy kék-fekete színű vízálló kesztyűt. Igaza volt, a kötött kesztyűm kevésbé alkalmas a munkára… Indulás előtt ellen­őriztük a guminyomást, körbejártuk az össz­kerékmeghajtású, szélesített tengelyű kocsit, majd Dániel megírta a szállítólevelet. A kulcs elfordult, a motor felbőgött, és kihajtottunk a trafik mellől a főútra.

– Megérkezés után mindig figyelni kell a terepre, és úgy kell elvégezni a szippantást, hogy ne tegyünk kárt a környezetben. Ha a cső fals levegőt szív, akkor nagyot tud ám csapni, és nem lenne jó, ha szétverné a kerítést… – jegyezte meg Dániel, miközben lepakolta a 100 milliméter átmérőjű csöveket.

Eközben megtudtam, hogy a szivattyú tíz-tizenöt perc alatt négy köbméternyi szennyvizet tud felszívni, és hogy a vezetőfülkében található egy kapcsoló, amivel manuálisan lehet állítani a gép fordulatszámát.

– A csövek szerelésekor figyelni kell, hogy a benne maradó minimális szennyvíz ne folyjon ki a talajra. Ha nem régimódi az emésztő, akkor szinte teljesen ki lehet tisztítani. Sokszor tapasztalom azt, hogy iszapos az alja, ami kellemetlenségeket okozhat – mondta a szakember.

A szivattyú hangja jó néhány perc elteltével megváltozott, mintha a gépezet „megkönnyebbült” volna. Dániel elmondta, hogy ilyenkor ürül ki az emésztő, a rendszer pedig fals levegőt szív. Mivel a kocsi kapacitása is véges, minden egyes kör után üríteni kell a szennyvízkezelő telepen. A kényszerszünetet követően elmentünk a második helyszínre, ahol a csőpakolásnál már „több” feladatot kaptam.

– Gyere, húzd meg a csatlakozót a kulccsal! Fontos, hogy jól illeszkedjen a cső, mert ha kifolyik a szennyvíz, akkor azt fel kell takarítani – intett fokozott óvatosságra főnököm, majd átnyújtotta a szerszámot. Először nem éreztem rá igazán, lecsúszott a menetről az eszköz, de végül sikerült ráhúznom.

Tapasztaltam, hogy a hiedelmekkel ellentétben a szenny­víz kevésbé büdös, inkább mosószeres, állott víz illata van. Az emésztők kiszívásakor előnyt jelent, ha nagy rajta a nyílás, mert így nemcsak az elvégzett munka eredményét, hanem például a falán keletkező beomlásokat is észre lehet venni, amiről érdemes tájékoztatni a tulajdonost.

– Vannak, akik egyszerűen nem vesznek tudomást az emésztőről, és csak végszükség esetén tisztíttatják ki. Ha megtelik, akkor a tartalma kikerülhet az udvarba, vagy rosszabb esetben dugulást is okozhat a házban. Egy-egy ilyen baleset után jobban oda szoktak figyelni rá – jegyezte meg.

Néhány óra múlva elégedetten szálltam ki a járműből. Megérte elveszíteni a fogadást, mert maradandó élményeket szereztem, de legközelebb azért igyekszem nyerni…

Zsírlabdák

Oberfrank Dániel elmondta, hogy olykor egészen elképesztő tárgyak is előkerülnek az emésztőkből: műanyag zacskókon túl mobiltelefonokkal, székekkel, lapáttal, tégla- és tetődarabokkal is találkozott már. Tapasztalata szerint a legtöbb dugulást a nedves törlőkendőkből és a zsiradékból összetapadó, labdaméretű gombócok okozhatják, amik miatt olykor nem lehet százszázalékos eredményt elérni. Ez egyébként a ritkán, évekig nem megfelelő módon tisztított emésztőknél jellemző. Megtévesztő lehet, hogy ezeket a termékeket lebomlónak nevezik: többnyire ez a szeméttelepeken következik be, a vécében és csövekben nem oszlanak szét, így komoly dugulást okozhatnak. Az idegen anyagok ráadásul a kocsi tartályában ragadhatnak, így azt bizonyos időközönként ki kell tisztítani. A szakember azt is elmesélte, hogy olykor az utcák szűk keresztmetszete is problémát okozhat. Az Esztergomhoz tartozó Diósvölgynél előfordult, hogy ásóval kellett lenyesnie egy-két centimétert az út menti dombból, mivel nem fért el a szippantós kocsi kereke.