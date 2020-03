Egy-egy tatabányai és esztergomi babának is négy év múlva lesz az első szülinapja

Két baba is született megyénkben február 29-én. Az egyik az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban látta meg a napvilágot, míg a másik a tatabányai Szent Borbála Kórházban született. Mindkét baba jól van, egyelőre nem is sejtik, hogy milyen különleges dátumon születtek.

Békésen szuszog kiságyában Kornél. A baba még a születése fáradalmait piheni ki, szemét is csak nagyon ritkán nyitja résnyire, hogy meglesse, kik is beszélgetnek körülötte. Szülei találgatják is, vajon milyen színű lehet a kicsi szeme, egyelőre a sötétkék tűnik a legvalószínűbbnek.

Hangját is csak akkor hallatja Kornél, mikor az anyukája egy kicsit a karjába veszi. De a meleg ölelésben pár pillanat alatt megnyugszik és máris békésen alszik tovább. Arra sem ébred fel, mikor a szüleivel arról beszélgettünk, hogy milyen különleges dátumon is érkezett a világra.

– Március 18-ra voltam kiírva, de az első két fiam is korábban érkezett, így várható volt, hogy Kornél sem várja ki az idejét. Úgy számoltuk, ha március elseje után érkezik, akkor már elég időt töltött a pocakban. A nagyobbik, tízéves fiamnak jutott eszébe, hogy mi lesz, ha nem vár márciusig és február 29-én születik meg. De akkor még csak jót mosolyogtunk rajta – mesélte Cseszneki Ágnes, Kornél édesanyja, akinek február 28-án magas vérnyomás miatt kellett befeküdnie a kórházba.

– Véletlen volt, hogy pont bent voltam a kórházban a szülésnél – mesélte Kiss Lajos, Ági férje. – Szombaton vittem be egy kis elemózsiát. A látogatási tilalom miatt a lifteknél vártam a szülészet előtt, amikor szóltak, hogy beindult a szülés. Faros baba volt, ráadásul jó nagy, így császárral született. Csodálatos érzés volt az az egy óra, míg a karomban tarthattam. Tudtam, hogy ő egy különleges baba, aki úgy döntött, hogy egy különleges napon fog megszületni – mondta a boldog apuka, aki megígérte, hogy nem csak négyévente fogják megünnepelni Kornél születésnapját.

– Megnéztem a naptárat, a névnapok ilyenkor egy nappal előrébb vannak csúszva. Vagyis akinek 28-án lenne a névnapja, az ilyenkor 29-én ünnepli. Kornél születésnapját is csúsztatni fogjuk. Úgyis legtöbbször hétvégén tartjuk majd, mikor a család össze tud jönni – árulta el Lajos.