Egy álma vált valóra a várgesztesieknek: nem kell többé sárlavináktól tartaniuk

A Széna út avatójára érkező vendégeket Sági Richárd vezetésével a Várgesztesi Zeneiskola Rézfúvós Kvartettje fogadta. Elsőként a megyei jegyző köszöntötte a jelenlévőket.

– Megyénk önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kistelepülésen élők élethelyzetének javítására, valamint arra, hogy a területfejlesztési forrásokból lehetőség szerint minden kistelepülés részesüljön – mondta dr. Veres Zoltán, aki bízik az eredményes fejlesztések folytatásában.

Rising Károlyné polgármester felidézte a beruházás történeti előzményeit. A település vezetője kiemelte azt is, mekkora anyagi veszteséget jelentett évről évre a kavicsos útról lezúduló sárlavina, ami rendszerint a falu központjába érkezett. Az út szegélyezett aszfaltborítást kapott, mellette árkokat.

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta, a település jó gazda módjára, több mint 12 százalékos, azaz 7,6 millió forint önerőt tudott hozzátenni a Széna utca csaknem 60 millió forintos felújításához.

– Öröm azt hallani, hogy egyre több kistelepülés vezetője tud önerőt biztosítani a nagy volumenű fejlesztésekhez – mondta az országgyűlési képviselő, aki hozzátette azt is, megyénk élen jár a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kínálta források lehívásában, a tervezett 23 milliárd forintot 9 milliárddal túlszárnyalta.

Ezután a köszöntőké és a kulturális csoportoké lett a főszerep. Hagyomány, hogy a Csengőnapon köszöntik a község legkisebb lakóit, így idén hét apróság anyukája, apukája vehetett át ajándékot. A 2019-es Csengőnap után született Rieder Bíborka, Pillmann Dávid Legend, Sumbszky Fanni, Kun Emília, Pillmann Dóra Zselyke, Kluber Nadin és Sugár Levente.

A Faluházban felléptek ifjúsági és a felnőtt táncosok, valamint a Várgesztes Német Kultúregyesületének dalköre. Végül vadpörkölt, halászlé, rántott hal és ízes rétesek várták a rendezvény résztvevőit, akik bállal zárták a napot, és akiknek a Schwowischi Buam szolgáltatta a talpalávalót.

Egy-egy Bibliát is átvehettek

Az ünnepségen elbúcsúztatták a ballagó óvodásokat, Eigner Emmát, Licul-Kucera Lilit és Schaffer Hubát, valamint a nyolcadik osztályosokat, Bátki Zsombort, Busz Bencét, valamint Menoni Zorkát, akiknek ajándéka hagyományosan egy-egy Biblia volt. Utóbbiak 2011 óta egy-egy aranyozott Várgesztes-kitűzőt is kapnak útravalóul, melyet Pillmann József, a Várgesztes történetét feldolgozó kötet kíséretében adott át nekik. A nemzetiségi önkormányzat elnöke egyebek mellett megemlékezett arról is, hogy az ősök 276 évvel ezelőtt telepedtek le ezen a területen, ami Moser Ernő fafaragó munkája révén megtekinthető volt a színpadon. A Várgesztesért Közalapítvány pedig a nyelvvizsgát tett fiatalokat jutalmazta meg.