Édesapját mintázó alkotással lett aranyérmes a dunaalmási cukrász a Farsang Kupán

Két aranyéremmel tért haza a Farsang Kupa Gasztronómiai Versenyről. Kalória és Szőlő szóló című alkotása a zsűri és a látogatók elismerését is elnyerte. Petrovics Edina, a Stop Cukrászda cukrásza másfél éve lépett a lánya nyomdokaiba, azóta már öt aranyérmet tudhat magáénak.

Petrovics Edina eredeti szakmája keramikus és ólomüvegező, üvegfestő. Másfél évvel ezelőtt cukrász lánya hatására hivatást váltott. Dunaalmáson élnek, így Edina első díjnyertes alkotásai is kötődnek a településhez. Tavaly Csokonai Lillájának a festményét alkotta meg cukorból, és Mesealmást egy Manóval, aki almáspitéket süt. Mindkét ötletét aranyéremmel díjazták. Éppen úgy, ahogy a legutóbbi Farsang Kupán Kalóriát és Szőlő szólót.

Petrovics Edina a cukrász artisztika kategóriában indult, ahol ehető alapanyagokból készítenek szobrokat, festményeket. A mívesen kimunkált művek csodálatra és mosolyra fakasztották az embereket. Kalória, a rosszindulatú kis manó minden nő számára ismert. Éjszakánként szűkebbre szabja a ruhákat. Edina meséli, hogy az ötletet a karácsonyi vacsorák ihlették. A mű március elejéig folyamatosan készült, finomodott. Az eredmény pedig lenyűgöző lett: egy kis szoba, amelynek minden apró részlete ehető anyagból készült. A csipkés tapéta tojásfehérje és porcukor, az ágy, a rajta fekvő hölgy, a bútorok, s a polcon ülő manó is mind cukormassza.

– A falon lévő képek az alvó nőt ábrázolják. Nagyobbik lányom, Telek Daniella készítette a kisebbikről, Dominikáról, s az alapján festettem meg őket. Így mindketten részesei az alkotásnak – mesélte Edina. A szintén aranyérmes Szőlő szóló című alkotás egy zenészt ábrázol, aki mellett egy hordó és több üveg palackos bor van.

– Édesapámról mintáztam, aki egy zenekarban klarinétozott és szaxofonon is játszott. Hobbija a borászat, ezért készítettem el saját címkés palackjait: „Apám bora, Neszmély 2020” felirattal. Mellette szőlő és hordó. Édesapám is ott volt a versenyen és sokan felismerték. Készítettek fotókat róla és az őt megformáló alkotásról. Edina pihenés után újabb versenyekre készül, ahol ismét különleges témákkal mutatkozik be.