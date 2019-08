Édesapák is ünnepeltek az éltető anyatej napján

Dorogon kisvonat hirdette a szoptatás fontosságát, Esztergomban ringatóval várták az anyatejes táplálás világnapján a családokat.

Augusztus 1-je az anyatej világnapja. Ebből az alkalomból Esztergomon és Dorogon is a szoptatást népszerűsítő családi programokat szerveztek.

Dorogon kisvonattal utaztak

A Hétszínvirág Óvodában rendezte meg a Dorogi Védőnői Szolgálat az idei Anyatejes világnapi ünnepséget, amelyen különleges programokkal és műsorral kedveskedtek a 0–6 éves gondozottjaiknak és a gyermekek családjainak.

Riegel Béláné ügyvezető védőnő kiemelte, hogy a rendezvénnyel az anyatej és a szoptatás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Ebben az évben is összeállítottak totót a szülőknek, akiknek a szoptatással és nőgyógyászati témákkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. A tesztet helyesen kitöltők ajándékcsomagot vehettek át az érdeklődőktől.

Az óvoda udvarán a gyermekek többek között bábot készíthettek, építhettek, gyurmáztak és horgásztak, ugyanakkor a hinták, a kerékpáros pálya, valamint a homokozó is hódított körükben. A szervezőknek köszönhetően ingyen fagyit is kaphattak a résztvevők. A sok-sok meglepetés mellett a családok idén is az Anyatejes világnap molinójával feldíszített kisvonattal utazták végig Dorogot.

Esztergomban is ünnepeltek

A világnap alkalmából az esztergomi Máltai Játszótéren másnap tartott programokat az Esztergomi Védőnői Szolgálat. A programsorban népzenei és gyermekdal koncert, szakmai előadás, szoptatási totó nyereményekkel, baba-mama jóga és ringató foglalkozás volt. A zenés és prózai és gyakorlati műsorok, foglalkozások egymást váltva szórakoztatták, tájékoztatták a jelentős számú gyermekeivel levő anyukából és apukákból álló közönséget.

A védőnői szolgálat sajtónak adott rövid tájékoztatása szerint 2019-ben is fontos az anyatejes táplálásról beszélni, fontos, hogy a kismamák, új anyukák tudják, hogy a csecsemő számára legalább fél évig kiemelten fontos az anyatejes táplálás, és a folytatás az édesanyán és a babán múlik, a későbbiekben is kaphat anyatejet akár 2-3 éves korig a gyermek.

Az anyatej a fejlődő ember számára az immunrendszer legfontosabb faktorát jelenti,

az anyatejjel sokáig táplált gyermekek lényegesen egészségesebbek lesznek felnőtt korukban is, hangzott el a védőnői szolgálat részéről.