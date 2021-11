Dzsungelből gyönyörű sétányt varázsoltak a komáromi önkéntesek

A Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők a KEBEL Egyesülettel karöltve vettek részt a közkedvelt Erzsébet sétány megtisztításában, Komáromban.

A Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők is részt vettek az Erzsébet sétány „felfrissítésében”. Az eseményt a KEBEL Egyesület szervezte.

A komáromiak kedvelt sétányát az utóbbi években benőtte a növényzet. A rendezés közben szemetet is szedtek az egyesület tagja. Fontosnak tartják, hogy ne csak a szeméttel borított területeket tisztítsák meg, hanem a sétányhoz hasonló, elhanyagolt vagy rossz állapotban lévő területek is visszanyerjék régi pompájukat.

Mint megtudtuk, a KEBEL Egyesülettel nem először működik együtt a KÖSZ, hiszen október végén a Duna-partot tisztították meg közösen, az Erzsébet híd és a Monostori erőd közötti szakaszon. Másfél óra alatt tíz 120-160 literes zsákot töltöttek meg hulladékkal. Ismételten jelentős mennyiségben találtak a horgászoktól és a helyszínen szabadidejüket töltőktől származó hulladékot, de ráakadtak egy hosszú hajókötélre és egy nagy hordóra is. Korábban a KÖSZ az Újszállási út menti kiserdőben is terepszemlét tartott, ahol rengeteg a szemét, ezt a területet is szeretnék megtisztítani.