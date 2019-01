A karácsony egyik slágerterméke a drón volt, sokan azonban nem tudnak megfelelően bánni a repülő eszközzel, ebből pedig akár balesetveszélyes helyzetek is adódhatnak. Ilyés Zsolttal, a világbajnokságot megjárt nyergesújfalui pilótával annak jártunk utána, hogy mikre érdemes figyelni a drónhasználóknak.

– Boldog karácsonyt, kislányom! – mondta az apuka a karácsonyfa tövében, mialatt drónnal ajándékozta meg hatéves gyermekét. A csöppség aztán alig várta, hogy a szabadban próbálhassa ki az új játékszerét. Mint tudjuk, az ördög sosem alszik, így az első reptetés alkalmával a drón egyenesen felrepült egy közelben található fára.

Az eset akár szerencsétlenebb kimenetellel is végződhetett volna, hiszen ha az irányítók elvesztik a kapcsolatot a járművel, az eszköz lezuhanhat és anyagi károkat, valamint személyi sérülést okozhat. Az ünnepek után a közösségi oldalakon is elszaporodtak azok a bejegyzések, amelyekben az újdonsült tulajdonosok kétségbeesetten keresték eszközeiket. Szerencsésebb esetben a szomszédok udvarán vagy egy mezőn épségben leszállnak a szerkezetek, de hallottunk már olyan történetről is, amikor egy autót karcolt meg az eszköz.

Ilyés Zsolt nyergesújfalui drónpilótával jártunk utána, hogy mikre érdemes különösen odafigyelni a pilóta nélküli repülő eszközöket használóknak.

– Az eszközök dobozain nem véletlenül tüntetik fel, hogy 14 éves kortól ajánlott a használata. Véleményem szerint 10 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem szabad drónt ajándékozni, hiszen még nem fejlődött ki megfelelően a szem-kéz koordinációjuk ahhoz, hogy érdemben tudjanak játszani az eszközzel – fejtette ki.

Újdonsült tulajdonosként nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a szerkezeteket 10-20 méteres hatótávolságra tervezik. Egyrészt ilyen messziről nehéz megkülönböztetni, hogy melyik a jármű eleje és a hátulja, másrészt, ha a távirányító elveszti a kapcsolatot a géppel, akkor elszáll.

– Mivel az olcsó drónok nagyon könnyűek, nem igazán bírják a szelet, ezért fontos, hogy viszonylag szélcsendes időben, szélárnyékban reptessék a tulajdonosok az eszközeiket. Egy hirtelen érkező fuvallat könnyen alákap a gépnek, és ha hatósugáron kívülre kerül, akkor akár messzire elrepülhet – mondta Ilyés Zsolt.

A versenypilóta szerint a biztonságot semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindig olyan helyen gyakoroljunk, ahol nem okozhatunk sérülést másoknak. Bár igaz, hogy nem erős szerkezetekről beszélünk, de kisebb karcolásokat okozhatnak, illetve a propellerek beleakadhatnak a hajba is – mondta.

– Mindenképpen azt tanácsolnám a szülőknek, hogy elsőként egy kisebb, egyszerűbb, szobai drónt vásároljanak. Szükséges egy olyan hely is, ahol a gyermek elsajátíthatja a jármű kezelésének alapjait. Mivel ezeknek az eszközöknek a tömege igen alacsony, ezért abszolút nem valók szabadtéri használatra, viszont zárt térben jól használhatók lehetnek – fogalmazott a drónvásárlással kapcsolatban.

Fontos tudnivaló, hogy a drónok az akkumulátor kapacitása miatt mindössze 4-5 percnyi repülésre képesek, töltésük viszont háromnegyed óráig is eltart. Ugyanakkor nem szabad teljesen feltöltve és teljesen lemerítve sem tárolni az akkumulátort, hiszen mindkét esetben rendkívül instabillá válik. Nem mellesleg a sérült erőforrást nem érdemes foltozgatni, szigetelőszalaggal átkötni, hiszen igencsak tűzveszélyes.