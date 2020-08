Dráma a Dunán: gumicsónakban ülő gyereket sodort el a víz

Tilos a Dunában fürdeni, ennek ellenére egy család a Dunában strandolt, amikor a gumicsónakjukat elsodorta a víz.

Janovics István, Neszmély polgármestere a Facebookon hívta fel a figyelmet egy majdnem tragédiába torkolló esetre, ami a Duna neszmélyi szakaszán történt. Augusztus 21-én egy család fürdött a folyóban, amikor a csónakház alatt elsodorta a gumicsónakjukat az áramlat, „fedélzetén” a család kisgyerekével. A kétségbeesett édesanya próbált utána úszni, de nem érte utol a csónakot. A szerencsén múlt, hogy épp arra jár két kenus, akiktől segítséget kértek. A kenusok kivontatták a csónakot, és az édesanyának is segítettek partra jutni, akit akár el is sodorhatott volna az áramlat.

A polgármester posztjában még hozzáteszi: „Mennyi tragédiának kell még történnie, hogy végre megértsük: a Duna folyó teljes neszmélyi szakaszán fürödni tilos és életveszélyes!”

Janovics István a Kemma.hu-nak az eset kapcsán hozzátette, hogy nem neszmélyi volt a bajbajutott család, akiknek, az ijedségen kívül, nem esett baja.

– A helyiek jól tudják hogy tilos fürdeni a Dunában. A folyó neszmélyi szakasza különösen veszélyes, ugyanis az évtizedekig tartó sóderbányászat miatt bizonytalan a talaj, illetve a hajóközlekedés miatt veszélyes örvények is kialakulnak. Nem is tervezünk szabadstrandot kialakítani a szakaszon – hívta fel a figyelmet a településvezető.

Hozzátette, hogy a nyári időszakban naponta ellenőrzik a partot a vizirendészek, rendőrség, vízügyesek, polgárőrök, ennek ellenére így is van olyan, aki nem tartja be a fürdéstilalmat. Felidézte azt is, hogy a neszmélyi szakaszon 25 évvel ezelőtt, az első Hídverő Napokon történt már tragédia. Egy bulcsi származású 16 éves fiú fulladt bele a Dunába. Nemrég pedig a táti Duna-szakaszon egy horgászt sodort el a folyó, akit azóta sem találtak meg.

Jó tudni, hogy a Dunában csak az arra kijelölt szakaszon szabad fürödni. Komárom-Esztergom megyében csak a koppánymonostori szabadstrandon engedélyezett a strandolás. A vizirendészek egyébként július 1-jétől fokozottan ellenőrzik a természetes vizeket, így a Dunát is, kiszűrve a szabálytalanul fürdőzőket.