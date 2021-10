Dráma a Dancing with the Starsban: orvost kellett hívni Kinizsi Ottóhoz

Kinizsi Ottó olyan elánnal vetette bele magát a műsorba, hogy sokszor még hajnalban is a táncukra, koreográfiájukra készült. A szervezete jelzett, orvost kellett hozzá hívni.

A Dancing with the Starsban szereplő tatabányai színész-rendezőhöz, Kinizsi Ottóhoz orvost kellett hívni az öltözőbe. A színész túlhajtotta magát, alig aludt valamit – számolt be róla a Borsonline.

Ottó mélypontra került, szervezete jelezte, hogy kimerült. Mindössze 3-4 órákat aludt, de beismerte, pihennie is kell. Gelencsér Timinek azt is elárulta, hogy sokszor hajnalban még következő fellépésüket tervezi.

– Úgy mentem bele ebbe a versenybe, hogy nem gondoltam arra, meddig maradok benn, vagy hány adást sikerül teljesítenem, hanem, hogy az adott hétbe mindent beleteszek. Nyilván a szervezetem eddig nem volt hozzászokva ehhez a töménytelen mennyiségű mozgáshoz. Most, a harmadik hétnél éreztem először úgy, hogy kicsit megrogytam. Jobban oda kell figyelnem arra, hogy több pihenésre van szükség. Nem lehet azt, hogy nap közben próbálunk, majd én még éjjel háromkor a következő adáshoz rakom össze az anyagokat. Most egy picit ebből vissza kellett vennem, mert jelzett a szervezetem, ha nem figyelek, akkor nagyobb baj is történet – részletezte Kinizsi Ottó.

A műsorban az első tízest bezsebelő színész a harmadik műsorban párjával, Szőke Zsuzsannával rumbát táncolt.