Dr. Völner Pál: 24 százalékkal csökkentenék a hazánknak jutó forrásokat

A 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós költségvetési elképzelések szerint hazánkat a lehető legnagyobb mértékű, 24 százalékos csökkentés sújtaná, azaz ennyivel kevesebb uniós forrás jutna a hazai fejlesztésekre. Erről dr. Völner Pál, az igazságügyi miniszter helyettese, Esztergom és térsége országgyűlési képviselője beszélt.

„Ha a bevándorláspárti erők győznek az európai parlamenti választáson, akkor a következő uniós költségvetési ciklusban büntetni próbálják majd Magyarországot: a hazai vállalatok is kevesebb fejlesztési támogatásra számíthatnak majd, hiszen a migrációt támogató brüsszeli bürokraták csaknem 24 százalékkal csökkentenék a Magyarországnak jutó forrásokat” – fejtette ki dr. Völner Pál, az igazságügyi miniszter helyettese, Esztergom és térsége országgyűlési képviselője.

„Magyarország Európa része, és nemcsak az uniós csatlakozásunk óta, hanem mintegy 1100 éve. Senki nem vonhatja kétségbe a közösséghez való tartozásunkat. A térségünk azonban sok megpróbáltatást szenvedett el és tragédiát élt meg a XX. században, így a XXI. század közeledtével – alapvetően gazdasági értelemben – jelentős lemaradásban voltunk a kontinens nyugati részétől. Ahhoz azonban, hogy Európa sikeres és erős legyen, mindkét felére szükség van. A közép-európai államok gazdasági felzárkózása ezért a többi ország elemi érdeke is egyben, még akkor is, ha ezt sok brüsszeli liberális és baloldali politikus képtelen belátni” – mondta dr. Völner Pál. Hozzátette: Magyarország és a térség többi országa megnyitotta piacait a nyugati cégek előtt, így a régi tagállamoknak nemcsak érdeke, hanem kötelessége is támogatni régiónk felzárkózását.

A politikus elmondta: Komárom-Esztergom megyében csaknem 1100 projekt valósult, illetve valósul meg csaknem 148 milliárd 730 millió forint értékben ebben a fejlesztési ciklusban – a vidékfejlesztési támogatásokat nem is számolva.

„A sikeres pályázók csaknem 60 százaléka mikrovállalkozás, illetve a kkv-szektor képviselője. Az uniós és hazai források náluk nagyon jó helyen vannak, hiszen ezek a cégek munkahelyeket teremtenek, közép- és hosszú távon biztosítják a megélhetést egy-egy településen, térségben” – mondta az államtitkár.

„Mi a magyar emberek, a magyar családok érdekeit tartjuk szem előtt, nem a brüsszeli bürokraták elvárásait” – jelentette ki dr. Völner Pál. Hozzátette: a kormányoldalnak ez a hozzáállása sok bevándorláspárti politikusnak és szervezetnek egyáltalán nem tetszik.

Az országgyűlési képviselő kifejtette, hogy nemcsak egy összeurópai pártpolitikai kérdésről van szó, ugyanis a liberálisok és baloldaliak forrásokat akarnak megvonni az általuk renitensnek vélt országoktól.

„A jogállamiság elvét hangoztatják, de arról nem beszélnek, hogy mit is értenek ez alatt. A tények egyébként sem érdeklik őket, a magyarországi elvbarátaik által terjesztett álhíreket és hazugságokat ismételgetik, és az egész országot valamiféle rettenetes diktatúraként próbálják beállítani” – fejtette ki dr. Völner Pál. Mint mondta, az Európai Bizottság által bemutatott, a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós költségvetési elképzelések egyértelműen azt mutatják, hogy a közép-európai tagállamokat meg akarják büntetni. „Hazánkat a lehető legnagyobb mértékű, 24 százalékos csökkentés sújtaná. Ennyivel kevesebb uniós forrás jutna a hazai fejlesztésekre: vállalkozások fejlesztésére, oktatási intézmények megújítására, és megannyi olyan célra, amelyek valóban fontosak a magyar embereknek” – mondta a képviselő. Kifejtette: növekedne ugyanakkor az uniós bürokrácia költségvetése, valamint a migrációval kapcsolatos kiadások mértéke is.

„Demokratikus jogainkkal élni mindig fontos, de a vasárnapi európai parlamenti választás tétje óriási, ezért különösen fontos, hogy minél többen részt vegyünk rajta” – jelentette ki dr. Völner Pál. „Bevándorláspárti, vagy bevándorlásellenes többség lesz? Továbbra is a migrációt támogató európai elittel kell-e farkasszemet néznünk? Röviden így foglalhatjuk össze a dilemmát, de látnunk kell, hogy ez egyben azt a kérdést is felveti, hogy a magyar vállalatok megkapják-e a jogos jussukat, a hazai intézmények tudnak-e ugyanúgy tovább fejlődni, mint eddig” – hangsúlyozta az államtitkár. A képviselő elmondta: a kormányoldalnak Brüsszelben is Magyarország az első, és az EP-képviselőik harcolni fognak hazánk érdekeiért az EU-ban.