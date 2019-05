Dobolva, énekelve adták elő az esztergomi diákok Balassa Bálint népszerű versét (videó)

Balassa Bálint halálára emlékeztek a végzetes ostrom helyén Esztergomban csütörtökön. A költő, vitéz népszerű versét, az Egy katonaéneket adták elő megzenésítve a diákok Vereckei Attila vezetésével.

A költő születésének 465. és halálának 425. évfordulója alkalmából, ez utóbbi napján, május 30-án koszorúzással kezdték meg a Balassa Bálint költő, vitéz előtt tisztelgő programsorozatot Esztergomban. A költő sebesülése helyszínét jelző emléktáblánál gyülekeztek a városi középiskolák diákjai, akik Vereckei Attila tanár vezetésével adták elő az Egy katonaéneket.

Az 1594 május 19-én állított márvány emléktáblát a Balassa Bálint Társaság nevében Prokopp Mária professzor, illetve Esztergom város nevében Bánhidy László alpolgármester koszorúzott meg.

A költő életére és halálára emlékező műsorok május 31-én, pénteken is folytatódnak, akkor 16 órától a Vértes Hagyományőrző Egyesület tart hadibemutatót tartanak a vízivárosi emléktáblánál, ahol a végzetes ostrom történetét is elmesélik, de még rézfúvós koncert is lesz.

További részletek a 24 Óra május 31-ei számában.