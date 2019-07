Bebizonyították a dobisok, hogy nem feledik tatai gyökereiket

Az egykori Dobi-iskola növendékei emléktáblát avattak és fát ültettek egykori iskolájuk udvarán a közelmúltban, így emlékezve diákéveikre.

Különleges eseménynek adott otthont a minap Tata-Kertváros: palánta, ló, szárnyas és hal szimbólumokkal díszített táblák körül, az árnyékban gyűlt össze mintegy száz ember, hogy emlékezzen egykori iskolájára, a Dobi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolára. Az egykori dísznövénykertész, ló- és baromfitenyésztő és halász szakmát tanuló diákjai emléktáblát avattak és fát ültettek egykori iskolájuk helyén, amely immár évek óta a Vakok Állami Intézetének telephelye.

Megfiatalodott tekintettel idézték fel az egykori emlékeket, régi tanárokat és diáktársakat a jelenlévők, akiket Handa Ferenc, az iskola örökmozgő és örökké tevékeny tanára, számos jelenlévő egykori osztályfőnöke köszöntött.

Az egykor országos beiskolázású intézmény diákjai messziről jöttek és messzire sodorta őket az élet, de látszott, a Dobi bennük maradt. Ezért sokat tettek az egykor itt dolgozók: tanártól gazdaságison át a konyhás néniig, buszsofőrtől a takarítóig mindenki. Nem csoda, hogy még most, több évtized távlatából is voltak, akik egy-egy morbid diáktréfáért elnézést kértek, és a köszönő szavakkal sem fukarkodott senki.

A fát, amit a Dobi emlékét hivatott őrizni, együtt ültették el az egykori iskola udvarán. Ez a faültetés jelképezte azt is, hogy az egykor itt gondozott emberpalánták erős törzset, lombot növesztve állják meg a helyüket a világban, miközben őrzik tatai, dobis gyökereiket.

– Mindenképpen meg szeretném köszönni a lehetőséget Horváthy Lórántnak, a terület önkormányzati képviselőjének, Patányi Katalinnak, a vakok állami intézetének tatai telephelyvezetőjének, hogy létre jöhetett ez rendhagyó osztály- vagy inkább iskolatalálkozó, valamint Iglóiné Hidasi Bernadettnek, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának, aki fel is idézte dobis emlékeit az emléktáblaavatáson – részletezte Handa Ferenc, akitől azt is megtudtuk, hogy az egykori baromfitenyésztős diák, Balogh Zsuzsa is sokat tesz azért évről, évre, hogy ne halványuljon el az egykori iskola emléke.