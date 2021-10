Döbbenetes látvány: udvarnyi elektromos hulladékot gyűjtöttek össze a bajnaiak

A közösség legutóbbi elektronikai hulladékgyűjtési akciója nagyon jól sikerült. Ahogy azt a fénykép is mutatja, bőven lapult felesleges elektromos kacat a helyieknél.

A napokban szállították el a településről azt a jelentős mennyiségű berendezést, melyet a legutóbbi elektronikai hulladékgyűjtési akció során gyűjtöttek össze a községben – közölte közösségi oldalán az önkormányzat. Pallagi Tibor polgármester tájékoztatása szerint sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, ugyanakkor a mostani gyűjtés sikerét látva rögtön arra kérte a lakosságot, hogy a következő alkalomig otthon tárolják a feleslegessé vált, elromlott elektronikai készülékeket, mivel az önkormányzatnak nincs lehetősége az elhelyezésükre.

A lakosok közül rengetegen most adták csak le a régi hűtőket, de az is kiderült, hogy még sokan megőrizték a régi, kevésbé energiatakarékos „dobozos” monitorokat, televíziókat is. A „gyűjteményt” látva azt is mondhatnánk, hogy az asztali számítógépek ideje lejárt, mivel több példány is lapult a nyomtatók, porszívók és mikrohullámú sütők között. Némileg meglepő, hogy egy kicsivel több, mint ezernyolcszáz fős településen is össze tud gyűlni néhány év alatt egy udvarnyi elektronikai hulladék.