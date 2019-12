Díszpolgárrá avatta helytörténészét Pilismarót

Díszpolgári címet adományozott a pilismaróti képviselő-testület Lukács Józsefné Varga Eszternek, a község történelmének kutatásában végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységének elismeréseként.

A díjazott számos könyvet írt a településről, általa pedig az olvasók nem csak azt ismerhetik meg, hogy mikor telepedett meg az ember a környéken, hanem azt is, hogy milyen helyi értékek jellemzőek Pilismarótra. Az évzáró testületi ülésen vendégül látták a Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola Diákönkormányzatát is, melynek tagjai verseket mondtak és ajándékokat adtak át. A díszpolgári cím mellett további elismerés adományozásáról is döntöttek a képviselők.

Pilismarót Emlékérmet kapott Kecskésné dr. Makrai Sarolta, aki patikusként az egészségügyi alapellátásban több évtizede végez kiemelkedő munkát. A Gondviselés Patika munkatársa odaadóan végzi hivatását, igyekszik megoldást találni azon ügyfelek számára, akik betérnek a gyógyszertárba.

Szintén emlékérmet kapott Pintér Zsuzsanna, aki a község kulturális életében, a hagyományok ápolásában és nem mellesleg a közösségteremtésben is maradandót alkotott. Több éven keresztül a pilismaróti óvodában dolgozott, 2012-ben pedig megalapította a Retro Ladyk Tánccsoportot, mellyel járják az országot. A kitüntetések átadásakor Fábiánné Gyimesi Lívia, a helyi iskola igazgatója, dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök, a község díszpolgára és Benkovics László korábbi polgármester is méltatta a díjazottakat.