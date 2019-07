Német díszpolgár lett a kisbéri vendéglősből, aki tolmácsként is megállja a helyét

Belány Róbert sokoldalú. Elsősorban igazi vendéglátós, de tolmácsként is profi. Régóta érdekli a történelem, különösen a közelmúltunk, azon belül pedig az 1956-os események. Ez utóbbiakkal kapcsolatban már több dokumentumfilmet forgatott, ám nem ezért lett Kisbér németországi testvérvárosának a díszpolgára.

Belány Róbert 1961. május 2-án született Tatán, szüleinek második gyermekeként. Ferenc bátyjával együtt Kömlődön nőtt fel, tanulmányait pedig a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskolában folytatta Tatabányán, ahol felszolgálóként végzett, majd leérettségizett az Árpád Gimnáziumban.

Első munkahelye a tatai Aranyponty Étteremben volt, ahol három nyáron át is dolgozott, mert – fűtés hiányában – ez a népszerű hely a kezdetek kezdetén telente nem működött. Később a Diana Hotel éttermébe került, aztán külföldre ment. Amikor hazajött, volt a tatabányai Árpád Hotelben is, majd a Bakonysárkányhoz közeli Erdőcsárdába került. Ennek köszönhetően ismerkedett meg élete párjával, György Ilonával, akivel 39 éve kötöttek házasságot. A nagy fordulat akkor jött közös életükben, amikor sikerült megvenniük a kisbéri Bakony Éttermet, amit azóta is családi vállalkozásban működtetnek.

Róbert immár évek óta e kedvelt vendéglátóhely szakmai irányítója, de sok minden mással is foglalkozik. Például tolmácsolással. Először 2000-ben kérték fel erre, amikor lakóhelyének az önkormányzati delegációja a Köln közelében lévő, németországi testvérvárosukba, Eslohébe ment. Nyelvtudását már korábban is hasznosította a nemzetközi kapcsolatok és a német-magyar baráti viszony ápolásában. Kisbér testvérvárosi szerződését Eslohével egyébként 1992-ben írták alá, amelyben nagy szerepe volt Csilla von Boeselager bárónőnek, aki Kozma atyával közösen megalapította a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot.

A gasztronómia is közös nyelv volt

Róbertnek viszont a későbbiekben egyre nagyobb szerepe volt abban, hogy a testvérvárosok civil szervezetei jó kapcsolatot tudjanak kialakítani egymással. Ennek érdekében magyar gasztronómiai napokat is szervezett Eslohében, továbbá különböző kulturális programokat, melyek keretében még székelykaput is építettek a német város főterén, ahol különböző népi mesterségek szakavatott képviselői tartottak bemutatókat.

Német barátaik viszontlátogatásai alkalmával nem csak vendégül látta őket, de tolmácsként el is kísérte valamennyiüket magyarországi kirándulásaikon. Valószínűleg ezt is figyelembe vették, amikor 2017-ben a Petőfi iskola tanárnőjével, Szabóné Horváth Annamáriával egy időben ő is átvehette Stephan Kersting polgármestertől az „Eslohe díszpolgára” kitüntetést, amire azóta is jogosan büszke.

Kutatta a múltat

De büszke lehet arra a múltmentésre is, amit az 1956-os forradalom tényszerű feltárásával végzett, végez. Ennek során olyanokkal forgatott már dokumentumfilmet, akik résztvevői voltak a csaknem 63 évvel ezelőtti eseményeknek, és hitelesen mondták el, hogy mi is történt akkoriban, illetve utána. Először három éve csinált ilyen filmet, jelenleg pedig Kahler Frigyes jogtörténész-professzorral forgat ugyanebben a témakörben.

Az NDK-tól Bajorországon át Ausztriáig

Belány Róbert húsz esztendős volt, amikor személyes kapcsolatok és mindenféle ismeretség nélkül beállított a Belkereskedelmi Minisztérium illetékes főosztályvezetőjéhez, és sikerült elintéznie, hogy kimehessen az NDK-ba. Ott Gera nevű városban dolgozott. Bár a nyelvet nem beszélte tökéletesen, szakmai tudását német kollégái és főnökei is elismerték, akiktől két év múlva vett búcsút.

A rendszerváltás évében arra is kapott lehetőséget, hogy egy bajorországi nagyváros négycsillagos szállodájában dolgozhasson, majd két esztendővel később Bécs mellett szolgálta ki a vendégeket. Mindezt anyagi okok miatt vállalta, mert nős emberként már nem csak felesége, de két gyermeke is várta idehaza. Ric­hárd fia jelenleg a családi vállalkozás séfje, Nikolett lánya pedig a helyi kormányhivatalban dolgozik, felesége meg a cégüket irányítja.