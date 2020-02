Díszoklevelet kapott Komáromtól a cukrász, aki aranyat hozott haza a kulináris olimpiáról

Ahogy arról beszámoltunk, Podmaniczky Krisztina „Kricky” aranyérmet nyert fantasztikus alkotásával a stuttgarti kulináris olimpián. A komáromi cukrászt a városházán köszöntötte február 20-án csütörtök délután dr. Molnár Attila polgármester, számol be a település Facebook-oldala.

Kricky eddig összesen hat érmet nyert olimpián és világversenyeken, most februárban két alkotással is indult Stuttgartban. Élethű, már-már meghökkentő művészi munkái most egy arany és egy bronzérmet is hoztak számára. dr. Molnár Attila a Díszoklevél átadásakor elmondta, ezek a sikerek Komárom hírnevét viszik tovább és ahogy eddig, úgy a jövőben is, a város minden támogatást megad, hogy ilyen és ehhez hasonló szép sikerek születhessenek.