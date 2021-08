Díszes fakaput állítottak

A minap avatták fel a Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának ünnepségén azt a díszes tölgyfa kaput, melyet közakadozásból Schmidt Róbert szőgyéni fafaragó készített el.

Az összejövetelen Kassai Kálmán, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket – az avatón részt vett Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke és Erős Gábor alpolgármester is – majd felidézte, hogy elődeik 1921-ben készíttették el a Vaskapu-hegyen a Magyarok Nagyasszonya szobort. Tavaly június 4-én merült fel bennük, hogy hasonlóan hozzájuk, most ők is közadakozásból állíttatnak egy díszkaput, ami arculatával egyszerre szimbolizálja az anyaországi és elszakított magyarságot és az összetartozás eszméjét.

Az alkotást Schmidt Róbert mutatta be, aki azt is elárulta, hogy a szőgyéni erdőből származó százéves tölgyet használta fel a kapuhoz és hogy azért látható egy jókora fekete folt, mert egy gránátrepesz sebesítette meg a fát. Felvidéki magyarként arról is beszélt, hogy a Magyarországon és az elszakított területeken élők összefogásában rejlik magyarságunk jövője.

Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő felidézte, hogy száz évvel ezelőtt úgy állították fel a szobrot a hegy oldalában, hogy „rálásson” Felvidékre és védje az elszakított terület magyarságát. Beszélt arról is, hogy manapság olyan vitákat kell folytatnunk, melyben egyesek nem csak a férfi és női szerepeket, hanem a magyarságunkat és a keresztény kultúránkat is megkérdőjelezik. Úgy véli, mindig szükség van egy erős nemzeti kormányra, mely itthon és külföldön is kiáll a nemzetünkért.

Kassai Kálmán köszönetet mondott az adakozóknak, kiemelten dr. Völner Pálnak, aki szintén segítette a kezdeményezést. A szalagátvágás után vendéglátásra várták a jelenlévőket.