Lerántjuk a leplet: így vehetünk mézédes, tökéletes dinnyét

A nyár kellős közepén járunk, az időjárás pedig szó szerint tikkasztó. Ebben a hőségben talán nem is esik semmi jobban, mint egy kellemesen behűtött dinnyét jó ízűen megenni. Persze az élvezet csak akkor maximális, ha olyan dinnyét sikerül választanunk, ami méz édes. De melyik vörös belű gyümölcs a jó, és hogy érdemes most választani? A témában Halász Róbert tatabányai zöldségessel beszélgettünk.

Róbert régi motoros a szakmában. Családja már a múlt század elején is kereskedéssel foglalkozott, így náluk a zöldséges mint szakma családi tradíció. Arra kértük, hogy lásson el minket tanácsokkal és hasznos tudnivalókkal, hogy megtalálhassuk a tökéletes dinnyét.

– A magyar dinnyeszezon elindult, elkezdték szedni az első gyümölcsöket – kezdte mondandóját, majd hozzátette, hogy dinnyét amúgy már 10 hónapja árulnak a boltokban. Azok Görögországból, Afrikából, Tunéziából érkeznek hozzánk.

A szakember elmondása szerint, ha jó dinnyét akarunk enni, akkor zöldségesben vagy piacon érdemes választani. Az ár természetesen magasabb, mint az áruházakban, de a minőség is más.

– A multikba tolják bele az apróbb, éretlen dinnyéket, ott sokszor éri csalódás a vásárlót, persze ritkán ott is ki lehet fogni a jó gyümölcsöt. Lényeg, hogy olcsón meg tudják hirdetni az újságban, ott azonban nem a minőség az elsődleges – fejtette ki a véleményét a zöldséges.

Arra voltunk leginkább kíváncsiak, hogyan válasszuk ki a tökéletes dinnyét. A módszerek tárháza végtelen. Van aki kopogtat, van, aki a dinnye alján lévő sárga foltot figyeli, van, aki a zöld óriás szárának száradtságát vizsgálja. Róbert megosztotta velünk, hogy idén mire kell figyelnünk, ha jó gyümölcsöt szeretnénk enni.

– Kopogtatással, ha most nézzük a dinnyéket, akkor a jó visszhangos, csengős hangra kell figyelni. Az ilyen gyümölcs szinte majd kettéreped, amikor megütjük. Ami tompább hangot ad az valószínűleg ütődött, éretlen vagy már túl kásás – részletezte Róbert, majd hozzátette, hogy sok esetben már azt sem szokták megvárni, hogy a dinnye leszáradjon a száráról. Leszedik kicsit éretlenebbül, majd pár napot még hagyják helyben érni a napon.

A zöldséges azt is elmondta, hogy most már attól sem kell tartani, hogy Lőrinc belepisil a gyümölcsbe, mert ahogy haladunk előre a nyárban, úgy másfajta dinnyék jönnek, például a hosszúkás. Így akár még novemberben is ehetünk jó dinnyét.

Halász Róbert tapasztalatai kapcsán kifejtette, hogy a dinnyevásárlási szokásaink is megváltoztak az utóbbi időben. Az emberek többnyire már nem egészet, hanem negyedet vagy felet visznek, mert a dinnyét frissen jó megenni. Észrevétele szerint a vásárlók többnyire már nem az akciós dolgokra ugranak, hanem megveszik az egészséges, finom magyar árukat.

