A pezsgőgyár és a tökéletes lecsó titkát is megtudtuk a tatai díjugrató versenyen

A nagy múltú, tatai pezsgőgyári pályánál több program, és maga a múlt is várta az érdeklődőket.

Remekül sikerült a VI. Kertvárosi Családi Nap, amelynek a pezsgőgyári lovaspálya és környéke adott otthont a minap Tata-Kertvárosban: Horváthy Lóránt a terület képviselőjeként fővédnökként is üdvözölte a kilátogatókat. A szervező Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület kísérő rendezvényként az idén is megrendezte a pezsgőgyári díjugrató lovasversenyt, amelyen több mint félszáz startot nézhettek végig az érdeklődők és sporttársak.

A Straubinger Zoltán által elnökölt egyesület meghívására a Tarka Tanya is a helyszínen mutatta meg, mi is az a voltizs (lovastorna), és az érdeklődő gyerekek a nemes állatok hátára is felülhettek. Mindeközben pedig az idén is megkeresték a legjobb lecsót a lecsófőzőversenyen.

Azt is megtudtuk, hogy mitől lesz tökéletes az étel: volt, aki például sütőlapon, és nem bográcsban főzte. Más arra esküdött, hogy pálinka kell hozzá. No nem a zöldséges alapba, hanem a gyomorba. Egy másik csapat szerint a lecsó attól lesz verhetetlen, hogy belefőz egy csipet Tatát, kertvárost, családi napot és környezetet is. Az első helyen a Lóbarátok, másodikon a José, a harmadikon pedig a Gasztro Kings csapata végzett.

A volt Esterházy pezsgőgyár is kinyitott a kapuit: itt a tulajdonos Séra Mihály kalauzolta körbe a szép számú érdeklődőt a nagy múltú épületben és annak pincerendszerében, felidézve, hogy hogyan is indult itt meg a pezsgőgyártás, milyen különleges építészeti és szellőztetési módok biztosítják az épület teherbírását és benne a friss levegőt, de az is szóba került, milyen pezsgő élet volt itt egykor.

Eredmények: